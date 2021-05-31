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Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus в Елабуге
Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus в Елабуге - РИА Новости, 31.05.2021
Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus в Елабуге
Владимир Путин дал старт серийному производству машин премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:42
2021-05-31T17:05
aurus
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
елабуга
авто
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
рустам минниханов
владимир путин
экономика
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ЕЛАБУГА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин дал старт серийному производству машин премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В торжественной церемонии также приняли участие руководитель Минпромторга Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.Президент отметил, что впервые в истории России фактически с нуля создана целая линейка автомобилей представительского класса."Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в нее были вовлечены тысячи специалистов — инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились", — сказал он. Путин напомнил, что сам не раз бывал за рулем Aurus, и назвал его достойной, качественной машиной.Открытие производственной площадки в Татарстане станет еще одним стимулом для развития региона, подчеркнул глава государства. "Я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто работал над созданием нового производства, а также над созданием нового автомобиля Аurus", — заключил он.Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого представлены седан и лимузин (Senat), минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж". Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства составили 12,4 миллиарда рублей. Стоимость Aurus Senat в базовой комплектации — 18 миллионов рублей.
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aurus, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", елабуга, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рустам минниханов, владимир путин, экономика

Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus в Елабуге

16:42 31.05.2021 (обновлено: 17:05 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛиния окончательной сборки на заводе в ОЭЗ "Алабага" в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
ЕЛАБУГА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин дал старт серийному производству машин премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В торжественной церемонии также приняли участие руководитель Минпромторга Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.
Президент отметил, что впервые в истории России фактически с нуля создана целая линейка автомобилей представительского класса.
"Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в нее были вовлечены тысячи специалистов — инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились", — сказал он.
Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 16:12
Гендиректор Aurus рассказал, за сколько лет окупится проект
Путин напомнил, что сам не раз бывал за рулем Aurus, и назвал его достойной, качественной машиной.

"Рассчитываем, что серийный выпуск Aurus усилит присутствие российских автомашин на международном рынке. Даст возможность нарастить экспорт высокотехнологичной продукции", — добавил он.

Открытие производственной площадки в Татарстане станет еще одним стимулом для развития региона, подчеркнул глава государства.
"Я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто работал над созданием нового производства, а также над созданием нового автомобиля Аurus", — заключил он.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого представлены седан и лимузин (Senat), минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж". Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства составили 12,4 миллиарда рублей. Стоимость Aurus Senat в базовой комплектации — 18 миллионов рублей.
Качественная машина: старт серийного производства Aurus Senat
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
1 из 12

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
2 из 12

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
3 из 12

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

Старт серийного производства автомобилей Aurus Senat
4 из 12

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии запуска завода по серийному производству лимузинов Аурус на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане
5 из 12

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанк

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

Церемония запуска завода по серийному производству лимузинов Аурус на территории особой экономической зоны Алабуга в Татарстане по видеосвязи
6 из 12

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

© РИА Новости / Сергей Ильин
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Sena
7 из 12

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
8 из 12

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
9 из 12

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
10 из 12

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
11 из 12

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
12 из 12

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск до пяти тысяч автомобилей Aurus в год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

В этом году планируется поставить 300—350 машин. Отгрузка первых Aurus Senat начнется уже в июне.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

В базовой комплектации машина будет стоить 18 миллионов рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Пока продажи идут через галерею АУРУС в Москва-Сити, но до конца года планируется открыть дилерский центр в Петербурге.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

Владимир Путин, по видеосвязи принявший участие в церемонии запуска завода, отметил, что создатели Aurus справились с задачей.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
6 из 12

"Вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", — сказал президент.

© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
7 из 12

Серийный выпуск Аurus усилит присутствие российских автомобилей на международном рынке и позволит нарастить высокотехнологичный экспорт, считает Путин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Существенную часть автомобилей Aurus планируют продавать на внешних рынках, в первую очередь на Ближнем Востоке.


© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

В долгосрочной перспективе производитель намерен выйти на рынки Китая и Западной Европы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

Проект российских премиальных автомобилей окупится за шесть лет, считает гендиректор компании Аurus Адиль Ширинов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого есть лимузин, седан, минивэн и внедорожник.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
AurusНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"ЕлабугаАвтоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Рустам МиннихановВладимир ПутинЭкономика
 
 
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