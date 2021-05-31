https://ria.ru/20210531/aurus-1734966030.html

Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus в Елабуге

Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus в Елабуге - РИА Новости, 31.05.2021

Путин дал старт серийному производству автомобилей Aurus в Елабуге

Владимир Путин дал старт серийному производству машин премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:42

2021-05-31T16:42

2021-05-31T17:05

aurus

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

елабуга

авто

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

рустам минниханов

владимир путин

экономика

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ЕЛАБУГА, 31 мая — РИА Новости. Владимир Путин дал старт серийному производству машин премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В торжественной церемонии также приняли участие руководитель Минпромторга Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.Президент отметил, что впервые в истории России фактически с нуля создана целая линейка автомобилей представительского класса."Вы хорошо знаете, какая большая работа предшествовала сегодняшнему торжественному событию, в нее были вовлечены тысячи специалистов — инженеры, конструкторы, проектировщики со всей страны. И с поставленной задачей они успешно справились", — сказал он. Путин напомнил, что сам не раз бывал за рулем Aurus, и назвал его достойной, качественной машиной.Открытие производственной площадки в Татарстане станет еще одним стимулом для развития региона, подчеркнул глава государства. "Я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто работал над созданием нового производства, а также над созданием нового автомобиля Аurus", — заключил он.Aurus — первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого представлены седан и лимузин (Senat), минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж". Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства составили 12,4 миллиарда рублей. Стоимость Aurus Senat в базовой комплектации — 18 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210531/aurus-1734958480.html

елабуга

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aurus, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", елабуга, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), рустам минниханов, владимир путин, экономика