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Военный эксперт рассказал, как Россия может ответить на действия НАТО
Военный эксперт рассказал, как Россия может ответить на действия НАТО - РИА Новости, 31.05.2021
Военный эксперт рассказал, как Россия может ответить на действия НАТО
Россия может разместить на своих западных рубежах больше оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", а в определенных обстоятельствах дислоцирует там РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:52
2021-05-31T14:52
россия
алексей леонков
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Россия может разместить на своих западных рубежах больше оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", а в определенных обстоятельствах дислоцирует там гиперзвуковые ракеты средней дальности, прогнозирует российский военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в понедельник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу объявил, что в ответ на действия стран НАТО на западном стратегическом направлении Россия сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей."Будут добавлены, скорее всего, части ракетного вооружения оперативно-тактического … я говорю про "Искандеры". А ракеты средней дальности появятся только в ответ, если в Европе разместят. Мы это сделаем достаточно быстро и оперативно, но есть маленький нюанс – все эти ракеты будут работать по технологии управляемого гиперзвука, то есть получат гиперзвуковые боеголовки", - сказал Леонков РИА Новости.Кроме того, по его оценке, на западных рубежах России могут появиться дополнительные подразделения Воздушно-космических сил. Также будет продолжаться перевооружение Балтийского и Черноморского флотов, уверен эксперт.Выход России из Договора по ограничению обычных средств вооружения (ДОВСЕ) и размещение в Западном военном округе нескольких армий, в том числе воздушной, сухопутной и бронетанковой, по мнению Леонкова, не были восприняты НАТО всерьез.С 2014 года страны НАТО регулярно оставляют какую-то часть вооружений, задействованных в учениях вдоль российских границ, а также модернизируют базы и отрабатывают логистику, напомнил собеседник агентства.Он напомнил о предстоящем саммите НАТО, на котором будет рассматриваться концепция НАТО-2030. В ней, по словам Леонкова, закладывается увеличение финансирования на закупку новых вооружений, продвижение в восточном направлении, "сдерживание России"."К тому же там прописано, что теперь НАТО придет к военно-политическому единству, то есть нельзя будет заблокировать решение о принятии какой-либо страны в НАТО в качестве союзника или в качестве партнера. НАТО говорит, что она теперь открыта для любых стран, которые будут противостоять авторитарным режимам. Авторитарными странами они называют Россию и Китай, которые обозначены в качестве военных противников", - пояснил Леонков.
https://ria.ru/20210531/granitsy-1734926979.html
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россия, алексей леонков, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, сергей шойгу, безопасность

Военный эксперт рассказал, как Россия может ответить на действия НАТО

14:52 31.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Россия может разместить на своих западных рубежах больше оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", а в определенных обстоятельствах дислоцирует там гиперзвуковые ракеты средней дальности, прогнозирует российский военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в понедельник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу объявил, что в ответ на действия стран НАТО на западном стратегическом направлении Россия сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.
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"Будут добавлены, скорее всего, части ракетного вооружения оперативно-тактического … я говорю про "Искандеры". А ракеты средней дальности появятся только в ответ, если в Европе разместят. Мы это сделаем достаточно быстро и оперативно, но есть маленький нюанс – все эти ракеты будут работать по технологии управляемого гиперзвука, то есть получат гиперзвуковые боеголовки", - сказал Леонков РИА Новости.
Кроме того, по его оценке, на западных рубежах России могут появиться дополнительные подразделения Воздушно-космических сил. Также будет продолжаться перевооружение Балтийского и Черноморского флотов, уверен эксперт.
Выход России из Договора по ограничению обычных средств вооружения (ДОВСЕ) и размещение в Западном военном округе нескольких армий, в том числе воздушной, сухопутной и бронетанковой, по мнению Леонкова, не были восприняты НАТО всерьез.
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С 2014 года страны НАТО регулярно оставляют какую-то часть вооружений, задействованных в учениях вдоль российских границ, а также модернизируют базы и отрабатывают логистику, напомнил собеседник агентства.
Он напомнил о предстоящем саммите НАТО, на котором будет рассматриваться концепция НАТО-2030. В ней, по словам Леонкова, закладывается увеличение финансирования на закупку новых вооружений, продвижение в восточном направлении, "сдерживание России".
"К тому же там прописано, что теперь НАТО придет к военно-политическому единству, то есть нельзя будет заблокировать решение о принятии какой-либо страны в НАТО в качестве союзника или в качестве партнера. НАТО говорит, что она теперь открыта для любых стран, которые будут противостоять авторитарным режимам. Авторитарными странами они называют Россию и Китай, которые обозначены в качестве военных противников", - пояснил Леонков.
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