https://ria.ru/20210530/sobyanin-1734780453.html

Москва не снизила уровень образования во время пандемии, заявил Собянин

Москва не снизила уровень образования во время пандемии, заявил Собянин - РИА Новости, 30.05.2021

Москва не снизила уровень образования во время пандемии, заявил Собянин

Москва, согласно исследованиям, занимает пятое место в мире по качеству образования, его уровень не упал, несмотря на пандемию, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T08:36

2021-05-30T08:36

2021-05-30T08:36

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728545410_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_501e3d1f33e1d0eaeb416fb9c3bd4297.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва, согласно исследованиям, занимает пятое место в мире по качеству образования, его уровень не упал, несмотря на пандемию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."По рейтингам, Москва является пятой системой в мире по образованию... Это говорит о том, что мы не уронили уровень образования, несмотря на все сложности", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".По словам мэра, система образования в городе за последние годы серьезно изменилась.Ранее в пресс-службе мэра и правительства столицы рассказали, что на счету москвичей рекордное число дипломов победителей и призеров Общероссийской олимпиады - 1346, или 47% от общего числа. Так, дипломов были удостоены 1222 учащихся из 244 школ, при этом 110 школьников завоевали по 2 диплома и 7 - по 3 диплома заключительного этапа олимпиады.

https://ria.ru/20210522/distantsionka-1733442658.html

https://na.ria.ru/20210517/dvfu-1731928765.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, общество