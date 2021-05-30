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Москва не снизила уровень образования во время пандемии, заявил Собянин
Москва не снизила уровень образования во время пандемии, заявил Собянин - РИА Новости, 30.05.2021
Москва не снизила уровень образования во время пандемии, заявил Собянин
Москва, согласно исследованиям, занимает пятое место в мире по качеству образования, его уровень не упал, несмотря на пандемию, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T08:36
2021-05-30T08:36
2021-05-30T08:36
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва, согласно исследованиям, занимает пятое место в мире по качеству образования, его уровень не упал, несмотря на пандемию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."По рейтингам, Москва является пятой системой в мире по образованию... Это говорит о том, что мы не уронили уровень образования, несмотря на все сложности", - сообщил Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".По словам мэра, система образования в городе за последние годы серьезно изменилась.Ранее в пресс-службе мэра и правительства столицы рассказали, что на счету москвичей рекордное число дипломов победителей и призеров Общероссийской олимпиады - 1346, или 47% от общего числа. Так, дипломов были удостоены 1222 учащихся из 244 школ, при этом 110 школьников завоевали по 2 диплома и 7 - по 3 диплома заключительного этапа олимпиады.
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сергей собянин, москва, общество