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Британцев озаботило сближение России с Китаем
Британцев озаботило сближение России с Китаем - РИА Новости, 30.05.2021
Британцев озаботило сближение России с Китаем
Британское издание Daily Mail опубликовало статью о том, что Россия якобы объединяет усилия с Китаем для создания арсенала роботизированных вооружений. Таблоид... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T04:29
2021-05-30T04:29
2021-05-30T12:38
россия
сергей шойгу
китай
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Британское издание Daily Mail опубликовало статью о том, что Россия якобы объединяет усилия с Китаем для создания арсенала роботизированных вооружений. Таблоид сослался на доклад "Искусственный интеллект и автономность в России", обнародованный некоммерческой исследовательско-аналитической организацией "Центр военно-морского анализа".Публикация вызвала бурный отклик читателей."Российская инженерия и китайская электроника — может быть интересно!" — предположил Williamneilson."Это брак, заключенный на небесах", — согласился с предыдущим комментатором TeeCee21."С этими двумя (Россия и Китай. — Прим. ред.) будет большая война", — выразил уверенность RoseyRambo."Как насчет того, чтобы просто отменить санкции (в отношении России. — Прим. ред.) и начать налаживать отношения?" — предложил Forsaken.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно.Также, по его словам, идет большая работа в области "оружия завтрашнего дня".
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россия, сергей шойгу, китай
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
Британское издание Daily Mail
опубликовало статью о том, что Россия якобы объединяет усилия с Китаем
для создания арсенала роботизированных вооружений. Таблоид сослался на доклад "Искусственный интеллект и автономность в России", обнародованный некоммерческой исследовательско-аналитической организацией "Центр военно-морского анализа".
Публикация вызвала бурный отклик читателей.
"Российская инженерия и китайская электроника — может быть интересно!" — предположил Williamneilson.
"Это брак, заключенный на небесах", — согласился с предыдущим комментатором TeeCee21.
"С этими двумя (Россия
и Китай. — Прим. ред.) будет большая война", — выразил уверенность RoseyRambo.
"Как насчет того, чтобы просто отменить санкции (в отношении России. — Прим. ред.) и начать налаживать отношения?" — предложил Forsaken.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу
заявил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно.
Также, по его словам, идет большая работа в области "оружия завтрашнего дня".