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Более 11 миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России"
Более 11 миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России" - РИА Новости, 30.05.2021
Более 11 миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России"
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев дал старт подсчету голосов праймериз по отбору самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T21:33
2021-05-30T22:43
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев дал старт подсчету голосов праймериз по отбору самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты, передает корреспондент РИА Новости.Предварительное голосование проходило во всей стране с 24 по 30 мая. Как отметил Медведев, в нем приняли участие свыше 11 миллионов. Это более десяти процентов от общего числа избирателей в России, добавил он.Конкурс на место составил 13 человек — больше, чем в прошлые годы, указал глава партии."Это означает, что есть огромный интерес к участию в выборах", — сказал он.По его словам, участники праймериз старались четко доносить свою позицию, хотя из-за пандемии дебаты пришлось проводить как в очном режиме, так и онлайн."Вы уже находитесь в режиме исполнения тех обязательств, обещаний, которые вы давали в ходе общения с избирателями. Это, по сути, часть вашей предвыборной программы", — сказал Медведев.Он заявил, что "Единая Россия" обобщит предложения, полученные в ходе праймериз, и включит их в программу партии.Как сообщалось ранее, окончательные итоги праймериз подведут 1 июня, а списки кандидатов партия утвердит на съезде 19 июня.Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования, который намечен на 19 сентября.
https://ria.ru/20210524/ataka-1733630403.html
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александр карелин, дмитрий медведев, единая россия, ростелеком, игорь ашманов, михаил осеевский, московская область (подмосковье), технологии, политика

Более 11 миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России"

21:33 30.05.2021 (обновлено: 22:43 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев дал старт подсчету голосов праймериз по отбору самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты, передает корреспондент РИА Новости.
Предварительное голосование проходило во всей стране с 24 по 30 мая. Как отметил Медведев, в нем приняли участие свыше 11 миллионов. Это более десяти процентов от общего числа избирателей в России, добавил он.
Конкурс на место составил 13 человек — больше, чем в прошлые годы, указал глава партии.
"Это означает, что есть огромный интерес к участию в выборах", — сказал он.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Сайт праймериз "Единой России" подвергся хакерской атаке
По его словам, участники праймериз старались четко доносить свою позицию, хотя из-за пандемии дебаты пришлось проводить как в очном режиме, так и онлайн.
"Вы уже находитесь в режиме исполнения тех обязательств, обещаний, которые вы давали в ходе общения с избирателями. Это, по сути, часть вашей предвыборной программы", — сказал Медведев.
Он заявил, что "Единая Россия" обобщит предложения, полученные в ходе праймериз, и включит их в программу партии.
Как сообщалось ранее, окончательные итоги праймериз подведут 1 июня, а списки кандидатов партия утвердит на съезде 19 июня.
Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования, который намечен на 19 сентября.
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Александр КарелинДмитрий МедведевЕдиная РоссияРостелекомИгорь АшмановМихаил ОсеевскийМосковская область (Подмосковье)ТехнологииПолитика
 
 
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