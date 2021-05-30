https://ria.ru/20210530/praymeriz-1734842718.html

Более 11 миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России"

Более 11 миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России" - РИА Новости, 30.05.2021

Более 11 миллионов человек проголосовали на праймериз "Единой России"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев дал старт подсчету голосов праймериз по отбору самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T21:33

2021-05-30T21:33

2021-05-30T22:43

александр карелин

дмитрий медведев

единая россия

ростелеком

игорь ашманов

михаил осеевский

московская область (подмосковье)

технологии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60a815a8e035cac40f1e95cefe2293b.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев дал старт подсчету голосов праймериз по отбору самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты, передает корреспондент РИА Новости.Предварительное голосование проходило во всей стране с 24 по 30 мая. Как отметил Медведев, в нем приняли участие свыше 11 миллионов. Это более десяти процентов от общего числа избирателей в России, добавил он.Конкурс на место составил 13 человек — больше, чем в прошлые годы, указал глава партии."Это означает, что есть огромный интерес к участию в выборах", — сказал он.По его словам, участники праймериз старались четко доносить свою позицию, хотя из-за пандемии дебаты пришлось проводить как в очном режиме, так и онлайн."Вы уже находитесь в режиме исполнения тех обязательств, обещаний, которые вы давали в ходе общения с избирателями. Это, по сути, часть вашей предвыборной программы", — сказал Медведев.Он заявил, что "Единая Россия" обобщит предложения, полученные в ходе праймериз, и включит их в программу партии.Как сообщалось ранее, окончательные итоги праймериз подведут 1 июня, а списки кандидатов партия утвердит на съезде 19 июня.Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования, который намечен на 19 сентября.

https://ria.ru/20210524/ataka-1733630403.html

https://ria.ru/20210522/narusheniya-1733469018.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр карелин, дмитрий медведев, единая россия, ростелеком, игорь ашманов, михаил осеевский, московская область (подмосковье), технологии, политика