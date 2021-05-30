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Стало известно, когда построят главный музей Вооруженных сил России
Стало известно, когда построят главный музей Вооруженных сил России - РИА Новости, 30.05.2021
Стало известно, когда построят главный музей Вооруженных сил России
Главный музей Вооруженных сил России планируют построить в подмосковной Кубинке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в воскресенье на... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T14:01
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музеи
патриот
сергей шойгу
московская область (подмосковье)
кубинка
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Главный музей Вооруженных сил России планируют построить в подмосковной Кубинке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в воскресенье на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"."Музейный комплекс планируют построить к 80-летию Победы. И что важно — все, что уже сделано, тоже сохранится", — сказал диктор в ходе выпуска программы, в которой министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью Павлу Зарубину.Ранее Шойгу презентовал президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил, который планируется построить рядом с парком "Патриот" в Подмосковье.В каждом из лучей музея-звезды предполагается демонстрировать исторические ценности времен Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения. Тематики будут меняться каждые полгода. Музей займет площадь 150 тысяч квадратных метров.
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московская область (подмосковье)
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музеи, патриот, сергей шойгу, московская область (подмосковье), кубинка, общество

Стало известно, когда построят главный музей Вооруженных сил России

14:01 30.05.2021 (обновлено: 23:58 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкМакет нового здания Музея вооруженных сил РФ в парке "Патриот", представленный президенту РФ Владимиру Путину
Макет нового здания Музея вооруженных сил РФ в парке Патриот, представленный президенту РФ Владимиру Путину - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Главный музей Вооруженных сил России планируют построить в подмосковной Кубинке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в воскресенье на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Музейный комплекс планируют построить к 80-летию Победы. И что важно — все, что уже сделано, тоже сохранится", — сказал диктор в ходе выпуска программы, в которой министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью Павлу Зарубину.
Ранее Шойгу презентовал президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил, который планируется построить рядом с парком "Патриот" в Подмосковье.
В каждом из лучей музея-звезды предполагается демонстрировать исторические ценности времен Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения. Тематики будут меняться каждые полгода. Музей займет площадь 150 тысяч квадратных метров.
Звезда одна на одной: Шойгу показал Путину макет нового музея вооруженных сил
27 мая, 17:29
Шойгу представил Путину макет нового главного музея Вооруженных сил
 
МузеиПатриотСергей ШойгуМосковская область (Подмосковье)КубинкаОбщество
 
 
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