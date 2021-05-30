https://ria.ru/20210530/muzey-1734805740.html
Стало известно, когда построят главный музей Вооруженных сил России
Стало известно, когда построят главный музей Вооруженных сил России - РИА Новости, 30.05.2021
Стало известно, когда построят главный музей Вооруженных сил России
Главный музей Вооруженных сил России планируют построить в подмосковной Кубинке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в воскресенье на... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T14:01
2021-05-30T14:01
2021-05-30T23:58
музеи
патриот
сергей шойгу
московская область (подмосковье)
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общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая — РИА Новости. Главный музей Вооруженных сил России планируют построить в подмосковной Кубинке к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в воскресенье на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"."Музейный комплекс планируют построить к 80-летию Победы. И что важно — все, что уже сделано, тоже сохранится", — сказал диктор в ходе выпуска программы, в которой министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью Павлу Зарубину.Ранее Шойгу презентовал президенту России Владимиру Путину макет нового главного музейного комплекса Вооруженных сил, который планируется построить рядом с парком "Патриот" в Подмосковье.В каждом из лучей музея-звезды предполагается демонстрировать исторические ценности времен Бородинского сражения, обороны Брестской крепости, Сталинградской битвы, Куликовского сражения. Тематики будут меняться каждые полгода. Музей займет площадь 150 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20210527/shoygu-1734466806.html
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музеи, патриот, сергей шойгу, московская область (подмосковье), кубинка, общество