https://ria.ru/20210530/murashko-1734806480.html

Мурашко рассказал, что нужно, чтобы коронавирус ушел из России

Мурашко рассказал, что нужно, чтобы коронавирус ушел из России - РИА Новости, 30.05.2021

Мурашко рассказал, что нужно, чтобы коронавирус ушел из России

Участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны, заявил министр... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T14:08

2021-05-30T14:08

2021-05-30T14:08

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая - РИА Новости. Участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно", - сказал Мурашко в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210529/ekonomika-1734699185.html

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