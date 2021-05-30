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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210530/murashko-1734806480.html
Мурашко рассказал, что нужно, чтобы коронавирус ушел из России
Мурашко рассказал, что нужно, чтобы коронавирус ушел из России - РИА Новости, 30.05.2021
Мурашко рассказал, что нужно, чтобы коронавирус ушел из России
Участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны, заявил министр... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T14:08
2021-05-30T14:08
распространение коронавируса
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая - РИА Новости. Участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно", - сказал Мурашко в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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Мурашко рассказал, что нужно, чтобы коронавирус ушел из России

14:08 30.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботница МФЦ в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве
Работница МФЦ в прививочном пункте вакцинации на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мая - РИА Новости. Участие всех россиян в вакцинации от коронавируса очень важно для создания коллективного иммунитета, чтобы вирус в итоге ушел из страны, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным. Нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно", - сказал Мурашко в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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