https://ria.ru/20210530/ksenofobiya-1734763763.html

Раввин раскритиковал ксенофобские высказывания Жириновского и Лысакова

Раввин раскритиковал ксенофобские высказывания Жириновского и Лысакова - РИА Новости, 30.05.2021

Раввин раскритиковал ксенофобские высказывания Жириновского и Лысакова

Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода в интервью РИА Новости раскритиковал ксенофобские высказывания лидера ЛДПР Владимира... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T07:00

2021-05-30T07:00

2021-05-30T07:00

религия и мировоззрение

россия

вячеслав лысаков

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода в интервью РИА Новости раскритиковал ксенофобские высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского и депутата Госдумы РФ Вячеслава Лысакова, отметив, что высказывания политиков в публичном пространстве, включая посты в соцсетях, должны отвечать базовым критериям этики.Ранее Жириновский во время своего выступления на научной конференции "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа" обвинил евреев в разжигании антисемитизма. Перебирая имена известных бизнесменов и журналистов, он в первую очередь указывал на их национальность. Депутат Лысаков в своем телеграм-канале нелицеприятно отозвался о певице Маниже, сделав упор на ее национальности.Он отметил, что заявления политиков "выступают в прямой конфликт с действительностью."На практике же мы по-настоящему ощущаем теплоту дружеского межнационального и межконфессионального взаимодействия и для многих стран мира являемся в этом смысле примером", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210304/ksenofobiya-1599878592.html

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россия, вячеслав лысаков, лдпр, госдума рф, владимир жириновский