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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210530/ksenofobiya-1734763763.html
Раввин раскритиковал ксенофобские высказывания Жириновского и Лысакова
Раввин раскритиковал ксенофобские высказывания Жириновского и Лысакова - РИА Новости, 30.05.2021
Раввин раскритиковал ксенофобские высказывания Жириновского и Лысакова
Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода в интервью РИА Новости раскритиковал ксенофобские высказывания лидера ЛДПР Владимира... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T07:00
2021-05-30T07:00
религия и мировоззрение
россия
вячеслав лысаков
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода в интервью РИА Новости раскритиковал ксенофобские высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского и депутата Госдумы РФ Вячеслава Лысакова, отметив, что высказывания политиков в публичном пространстве, включая посты в соцсетях, должны отвечать базовым критериям этики.Ранее Жириновский во время своего выступления на научной конференции "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа" обвинил евреев в разжигании антисемитизма. Перебирая имена известных бизнесменов и журналистов, он в первую очередь указывал на их национальность. Депутат Лысаков в своем телеграм-канале нелицеприятно отозвался о певице Маниже, сделав упор на ее национальности.Он отметил, что заявления политиков "выступают в прямой конфликт с действительностью."На практике же мы по-настоящему ощущаем теплоту дружеского межнационального и межконфессионального взаимодействия и для многих стран мира являемся в этом смысле примером", - сказал собеседник агентства.
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россия, вячеслав лысаков, лдпр, госдума рф, владимир жириновский

Раввин раскритиковал ксенофобские высказывания Жириновского и Лысакова

07:00 30.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлександр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Александр Борода во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода в интервью РИА Новости раскритиковал ксенофобские высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского и депутата Госдумы РФ Вячеслава Лысакова, отметив, что высказывания политиков в публичном пространстве, включая посты в соцсетях, должны отвечать базовым критериям этики.
Ранее Жириновский во время своего выступления на научной конференции "Победа в Великой Отечественной войне как историческое событие в жизни еврейского народа" обвинил евреев в разжигании антисемитизма. Перебирая имена известных бизнесменов и журналистов, он в первую очередь указывал на их национальность. Депутат Лысаков в своем телеграм-канале нелицеприятно отозвался о певице Маниже, сделав упор на ее национальности.
"Такого рода высказывания в XXI веке кажутся уже немыслимыми и недопустимыми: господин Жириновский обвиняет евреев в том, что они сами являются причиной антисемитизма, также он постоянно прибегает к необоснованной спекуляции на теме русского народа. (…) Такие заявления – не просто ксенофобские выпады, с их помощью депутаты транслируют выдуманный образ негативной, враждебной реальности российского общества", - сказал Борода.
Он отметил, что заявления политиков "выступают в прямой конфликт с действительностью.
"На практике же мы по-настоящему ощущаем теплоту дружеского межнационального и межконфессионального взаимодействия и для многих стран мира являемся в этом смысле примером", - сказал собеседник агентства.
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Религия и мировоззрениеРоссияВячеслав ЛысаковЛДПРГосдума РФВладимир Жириновский
 
 
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