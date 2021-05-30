https://ria.ru/20210530/izrail-1734804944.html

Израиль с 31 мая ограничит выезд в Россию из-за коронавируса

Израиль с 31 мая ограничит выезд в Россию из-за коронавируса - РИА Новости, 30.05.2021

Израиль с 31 мая ограничит выезд в Россию из-за коронавируса

С 31 мая Россия и Аргентина войдут в перечень государств, куда Израиль ограничивает выезд из-за распространения коронавируса. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T13:55

2021-05-30T13:55

2021-05-30T17:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

аргентина

украина

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая — РИА Новости. С 31 мая Россия и Аргентина войдут в перечень государств, куда Израиль ограничивает выезд из-за распространения коронавируса.Израильская комиссия министров по борьбе с COVID-19 до 13 июня продлила ограничения на выезд в семь "красных" стран. Об этом говорится в совместном заявлении канцелярии главы правительства, Министерства здравоохранения и Минтранса.Комиссия приняла решение с помощью телефонного голосования. С 31 мая список "красных стран" будет состоять из:Тель-Авив также ограничит въезд их этих государств в Израиль.За последние сутки в России количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 9694 — это максимальный показатель с 19 марта (9699). Всего с начала пандемии в стране выявили свыше пяти миллионов заболевших, из них не удалось спасти 121 162. Выздоровели 4 667 870 человек.По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается 169,1 миллиона заразившихся. США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия занимает шестую строчку списка, опережая Великобританию, Италию, Германию и Испанию.

https://ria.ru/20210526/izrail-1733947034.html

россия

аргентина

украина

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коронавирус covid-19, россия, аргентина, украина, в мире