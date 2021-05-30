https://ria.ru/20210530/dzhonson-1734802521.html
Британский премьер опубликовал фотографию со своей свадьбы
Британский премьер опубликовал фотографию со своей свадьбы - РИА Новости, 30.05.2021
Британский премьер опубликовал фотографию со своей свадьбы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Кэрри Саймондс опубликовали в воскресенье фотографию, сделанную после состоявшейся в субботу... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T13:26
2021-05-30T13:26
2021-05-30T17:13
кэрри саймондс
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ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Кэрри Саймондс опубликовали в воскресенье фотографию, сделанную после состоявшейся в субботу свадебной церемонии.В субботу газета Sun писала, что Джонсон и Саймондс поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе.На снимке, сделанном в саду резиденции премьера на Даунинг-стрит, молодожены, улыбаясь, смотрят друг на друга. Кэрри одета в белое платье, голову украшает венок из белых цветов. Джонсон выбрал для свадьбы строгий костюм с белой рубашкой и голубым галстуком, в петлице красуется белая роза.По данным СМИ, Джонсон и Саймондс уже разослали друзьям открытки с просьбой не занимать день 30 июля 2022 года.Согласно сообщению газеты Sun, на вчерашней церемонии присутствовали, в соответствии с антиковидными ограничениями, всего 30 гостей, в том числе годовалый сын Джонсона и Саймондс Уилфред.Тридцатитрехлетняя Саймондс замужем раньше не была, а вот для 56-летнего премьера этот брак является третьим. Помимо Уилфреда, у Джонсона есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок.Джонсон стал первым премьером, женившимся во время пребывания на этой должности, со времен Роберта Бэнкса Дженкинсона, сочетавшегося браком в 1822 году.
https://ria.ru/20210529/svadba-1734764351.html
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кэрри саймондс, борис джонсон, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 30 мая – РИА Новости, Мария Табак.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
и его супруга Кэрри Саймондс
опубликовали в воскресенье фотографию, сделанную после состоявшейся в субботу свадебной церемонии.
В субботу газета Sun
писала, что Джонсон и Саймондс поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе.
На снимке, сделанном в саду резиденции премьера на Даунинг-стрит, молодожены, улыбаясь, смотрят друг на друга. Кэрри одета в белое платье, голову украшает венок из белых цветов. Джонсон выбрал для свадьбы строгий костюм с белой рубашкой и голубым галстуком, в петлице красуется белая роза.
"Премьер-министр и госпожа Саймондс поженились вчера днем, небольшая церемония прошла в Вестминстерском соборе. Пара отпразднует свадьбу с семьей и друзьями следующим летом", - говорится в заявлении официального представителя премьера.
По данным СМИ, Джонсон и Саймондс уже разослали друзьям открытки с просьбой не занимать день 30 июля 2022 года.
Согласно сообщению газеты Sun, на вчерашней церемонии присутствовали, в соответствии с антиковидными ограничениями, всего 30 гостей, в том числе годовалый сын Джонсона и Саймондс Уилфред.
Тридцатитрехлетняя Саймондс замужем раньше не была, а вот для 56-летнего премьера этот брак является третьим. Помимо Уилфреда, у Джонсона есть четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок.
Джонсон стал первым премьером, женившимся во время пребывания на этой должности, со времен Роберта Бэнкса Дженкинсона, сочетавшегося браком в 1822 году.