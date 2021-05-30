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В Казахстане нашли девочку, пропавшую после схода селя в горах
В Казахстане нашли девочку, пропавшую после схода селя в горах - РИА Новости, 30.05.2021
В Казахстане нашли девочку, пропавшую после схода селя в горах
Спасатели нашли живой девочку 2010 года рождения, пропавшую без вести после схода селя в горах в Алма-Атинской области Казахстана, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T09:05
2021-05-30T09:05
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НУР-СУЛТАН, 30 мая - РИА Новости. Спасатели нашли живой девочку 2010 года рождения, пропавшую без вести после схода селя в горах в Алма-Атинской области Казахстана, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.Ранее сообщалось, что днем в субботу произошел грязе-селевой выброс в нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алма-Атинской области, в результате погибли два человека, пострадали еще шесть человек и один человек пропал без вести"При проведении наземных поисково-спасательных работ методом визуального осмотра береговой линии вдоль реки Чарын работником ГННП "Чарынский каньон" была обнаружена девочка 2010 года рождения. Она находилась на левом берегу реки Чарын в трех-четырех километрах от места происшествия", - сообщил Уали.По его словам, спасатели оказали ребенку первую медицинскую помощь, по предварительным данным, девочка получила ушибы и ссадины, состояние стабильное, средней тяжести. Сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавшей в Алма-Ату.
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алма-ата, казахстан, в мире

В Казахстане нашли девочку, пропавшую после схода селя в горах

09:05 30.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей НовиковГоры
Горы - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© РИА Новости / Сергей Новиков
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НУР-СУЛТАН, 30 мая - РИА Новости. Спасатели нашли живой девочку 2010 года рождения, пропавшую без вести после схода селя в горах в Алма-Атинской области Казахстана, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.
Ранее сообщалось, что днем в субботу произошел грязе-селевой выброс в нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алма-Атинской области, в результате погибли два человека, пострадали еще шесть человек и один человек пропал без вести
"При проведении наземных поисково-спасательных работ методом визуального осмотра береговой линии вдоль реки Чарын работником ГННП "Чарынский каньон" была обнаружена девочка 2010 года рождения. Она находилась на левом берегу реки Чарын в трех-четырех километрах от места происшествия", - сообщил Уали.
По его словам, спасатели оказали ребенку первую медицинскую помощь, по предварительным данным, девочка получила ушибы и ссадины, состояние стабильное, средней тяжести. Сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавшей в Алма-Ату.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
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