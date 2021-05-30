https://ria.ru/20210530/deti-1734777835.html

Россияне рассказали, почему не хотят заводить детей

Россияне рассказали, почему не хотят заводить детей - РИА Новости, 30.05.2021

Россияне рассказали, почему не хотят заводить детей

Большинство россиян имеют до двух детей, при этом многие не планируют новых прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия "второй... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T07:09

2021-05-30T07:09

2021-05-30T16:11

россия

общество

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Большинство россиян имеют до двух детей, при этом многие не планируют новых прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия "второй половинки", говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.По данным аналитиков, большинство россиян имеют до двух детей. Так, 36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребенок. При этом у 33% женщин и 27% мужчин — двое детей. Лишь пять процентов женщин и четыре процента мужчин сообщили, что у них в семье трое и более детей.Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин: причем в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем бездетных женщин: 26% против 16%. Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин.Кроме того, пять процентов женщин и восемь процентов мужчин заявили о нехватке свободного времени. Только четыре процента женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, отсутствие отцовского признали три процента мужчин.Банк проводил исследование 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20210526/kirienko-1733959671.html

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россия, общество