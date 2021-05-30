https://ria.ru/20210530/desert-1734847700.html

Американку поразил традиционный русский десерт

Американку поразил традиционный русский десерт - РИА Новости, 30.05.2021

Американку поразил традиционный русский десерт

Автор американского журнала Atlas Obscura Энн Эвбенк восхитилась старинным русским десертом — яблочной пастилой. РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-30T22:43

2021-05-30T22:43

2021-05-30T22:43

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российская империя

москва

сша

яблоки

еда

кулинария

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Автор американского журнала Atlas Obscura Энн Эвбенк восхитилась старинным русским десертом — яблочной пастилой.Она напомнила, что это угощение ели с чаем аристократы в Российской империи. Для его приготовления нужно интенсивно взбить яблочное пюре, яичные белки и сахар, чтобы насытить смесь большим количеством воздуха.Получившийся крем необходимо аккуратно распределить на сковороде и выпекать при низких температурах несколько часов. В результате получается "мягкий зефир" или "меренга карамельного цвета" с выраженным ароматом яблок.Писательница и специалист по кулинарии Дарра Гольдштейн отметила, что пастила существует уже несколько сотен лет. Сначала она представляла собой фруктовое пюре, подслащенное медом. По ее словам, название десерта происходит от слова "постель". Вероятно, из-за того, как он выглядел в деревянных лотках для сушки. "Популярность пастилы объясняется любовью русских людей к яблокам", — считает автор.В России очень много разных сортов яблок. В дореволюционную эпоху города к югу от Москвы соревновались между собой в производстве изысканных разновидностей пастилы. При этом лучшее лакомство получалось из крупных и морозоустойчивых яблок сорта Антоновка, которые содержат в себе много пектина — вещества, придающего пастиле вязкость, говорится в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210530/dusha-1734817932.html

россия

российская империя

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россия, российская империя, москва, сша, яблоки, еда, кулинария