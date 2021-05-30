Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210530/desert-1734847700.html
Американку поразил традиционный русский десерт
Американку поразил традиционный русский десерт - РИА Новости, 30.05.2021
Американку поразил традиционный русский десерт
Автор американского журнала Atlas Obscura Энн Эвбенк восхитилась старинным русским десертом — яблочной пастилой. РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T22:43
2021-05-30T22:43
россия
российская империя
москва
сша
яблоки
еда
кулинария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593029458_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_096ef5c682013d4a9399dda582fde8a7.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Автор американского журнала Atlas Obscura Энн Эвбенк восхитилась старинным русским десертом — яблочной пастилой.Она напомнила, что это угощение ели с чаем аристократы в Российской империи. Для его приготовления нужно интенсивно взбить яблочное пюре, яичные белки и сахар, чтобы насытить смесь большим количеством воздуха.Получившийся крем необходимо аккуратно распределить на сковороде и выпекать при низких температурах несколько часов. В результате получается "мягкий зефир" или "меренга карамельного цвета" с выраженным ароматом яблок.Писательница и специалист по кулинарии Дарра Гольдштейн отметила, что пастила существует уже несколько сотен лет. Сначала она представляла собой фруктовое пюре, подслащенное медом. По ее словам, название десерта происходит от слова "постель". Вероятно, из-за того, как он выглядел в деревянных лотках для сушки. "Популярность пастилы объясняется любовью русских людей к яблокам", — считает автор.В России очень много разных сортов яблок. В дореволюционную эпоху города к югу от Москвы соревновались между собой в производстве изысканных разновидностей пастилы. При этом лучшее лакомство получалось из крупных и морозоустойчивых яблок сорта Антоновка, которые содержат в себе много пектина — вещества, придающего пастиле вязкость, говорится в статье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210530/dusha-1734817932.html
россия
российская империя
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593029458_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_acf49af837226c47ac55879ecf904eb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российская империя, москва, сша, яблоки, еда, кулинария

Американку поразил традиционный русский десерт

22:43 30.05.2021
 
© Depositphotos / tataks Яблочная пастила
Яблочная пастила - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Depositphotos / tataks
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Автор американского журнала Atlas Obscura Энн Эвбенк восхитилась старинным русским десертом — яблочной пастилой.
Она напомнила, что это угощение ели с чаем аристократы в Российской империи. Для его приготовления нужно интенсивно взбить яблочное пюре, яичные белки и сахар, чтобы насытить смесь большим количеством воздуха.
"То, что происходит дальше, является вполне объяснимым, но при этом поразительным. Эта вязкая масса превращается в блестящее белое облако, мягкое и легкое, как пуховая подушка", — пишет Эвбенк.
Получившийся крем необходимо аккуратно распределить на сковороде и выпекать при низких температурах несколько часов. В результате получается "мягкий зефир" или "меренга карамельного цвета" с выраженным ароматом яблок.
Писательница и специалист по кулинарии Дарра Гольдштейн отметила, что пастила существует уже несколько сотен лет. Сначала она представляла собой фруктовое пюре, подслащенное медом. По ее словам, название десерта происходит от слова "постель". Вероятно, из-за того, как он выглядел в деревянных лотках для сушки.
"Популярность пастилы объясняется любовью русских людей к яблокам", — считает автор.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
16:33
Французский повар рассказал, что его больше всего восхитило в России
В России очень много разных сортов яблок. В дореволюционную эпоху города к югу от Москвы соревновались между собой в производстве изысканных разновидностей пастилы. При этом лучшее лакомство получалось из крупных и морозоустойчивых яблок сорта Антоновка, которые содержат в себе много пектина — вещества, придающего пастиле вязкость, говорится в статье.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияРоссийская империяМоскваСШАяблокиЕдаКулинария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик назвал валюту, которая сейчас выгоднее доллара
02:09Диетолог рассказала о "правиле экватора" для худеющих
02:03Сыгравший Тарзана актер погиб при крушении самолета
02:00В Киеве развесили билборды с оскорблениями в адрес Москвы
01:58На реке Амур в Хабаровском крае столкнулись два катера
01:33"Яндекс" покупает интернет-магазин одежды KupiVIP
01:16Эксперт рассказал, когда цены перестанут расти
01:04Экономист спрогнозировал цены на нефть в 2021 году
00:43Пушков сообщил о "плохих новостях" для Украины
00:34АКРА спрогнозировала рост российской экономики
00:31В Екатеринбурге самолет вынужденно прервал взлет
00:27В ЛДПР хотят ограничить время переработок при ненормированном графике
00:16В Нигерии вооруженные люди похитили около 200 школьников
00:12Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
00:09Названы регионы-лидеры по социально-экономическому развитию
23:59В МВД объяснили, откуда взялось оружие у стрелявшего в Екатеринбурге
23:57Стрелявшего в Екатеринбурге мужчину отправили на медосвидетельствование
23:49Девочке, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, делают операцию
23:45Астрофизик допустил, что разведка США приняла за НЛО российские дроны
23:21Жители дома в Екатеринбурге, где велась стрельба, возвращаются в квартиры
Лента новостейМолния