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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210530/beremennye-1734819333.html
Эксперт рассказал, как снизить заболеваемость COVID-19 среди беременных
Эксперт рассказал, как снизить заболеваемость COVID-19 среди беременных - РИА Новости, 30.05.2021
Эксперт рассказал, как снизить заболеваемость COVID-19 среди беременных
Коллективный иммунитет, выработанный при вакцинации 60% населения, может существенно снизить заболеваемость коронавирусом во время беременности, заявил академик РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-30T16:49
2021-05-30T16:49
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Коллективный иммунитет, выработанный при вакцинации 60% населения, может существенно снизить заболеваемость коронавирусом во время беременности, заявил академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих в эфире телеканала "Россия-1"."Естественно, если мы создадим некий коллективный иммунитет, который обычно бывает при иммунизации, при вакцинации 60% популяции, то есть нашего населения, то совершенно логично ожидать, что количество женщин, которые были инфицированы коронавирусом во время беременности, будет намного меньше", - сказал Сухих.Ранее на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, который проходил в пресс-центре МИА "Россия сегодня", эксперт заявил, что в 2020 году в России было зафиксировано около 31 тысячи беременных женщин с коронавирусом.Характерными осложнениями беременности для пациенток с коронавирусом, как следовало из презентации к выступлению специалиста, являются преждевременные роды (21,3-39%), дистресс плода (10,7%), задержка роста плода (10%), выкидыш (2%) и мертворождение (1,2%).Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210528/vaktsina-1734615727.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, российская академия наук, общество

Эксперт рассказал, как снизить заболеваемость COVID-19 среди беременных

16:49 30.05.2021
 
© Depositphotos / jukai5Беременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
© Depositphotos / jukai5
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – РИА Новости. Коллективный иммунитет, выработанный при вакцинации 60% населения, может существенно снизить заболеваемость коронавирусом во время беременности, заявил академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих в эфире телеканала "Россия-1".
"Естественно, если мы создадим некий коллективный иммунитет, который обычно бывает при иммунизации, при вакцинации 60% популяции, то есть нашего населения, то совершенно логично ожидать, что количество женщин, которые были инфицированы коронавирусом во время беременности, будет намного меньше", - сказал Сухих.
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Получены данные о безопасности "Спутник V" для беременных, заявил Мурашко
Ранее на XV Международном конгрессе по репродуктивной медицине, который проходил в пресс-центре МИА "Россия сегодня", эксперт заявил, что в 2020 году в России было зафиксировано около 31 тысячи беременных женщин с коронавирусом.
Характерными осложнениями беременности для пациенток с коронавирусом, как следовало из презентации к выступлению специалиста, являются преждевременные роды (21,3-39%), дистресс плода (10,7%), задержка роста плода (10%), выкидыш (2%) и мертворождение (1,2%).
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Медицинский работник в павильоне компании Эвотэк-Мирай Геномикс на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 16:31Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
 
 
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