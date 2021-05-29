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Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс

Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс - РИА Новости, 29.05.2021

Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс

Премьер Британии Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии, сообщает газета Sun. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T22:12

2021-05-29T22:12

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кэрри саймондс

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ЛОНДОН, 29 мая - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс поженились на тайной церемонии, сообщает газета Sun.Ранее сообщалось, что свадьба премьера запланирована на июль 2022 года.Согласно изданию, церемония состоялась в Вестминстерском соборе, на ней присутствовали всего 30 гостей, в том числе сын Джонсона и Саймондс Уилфред. Жених и невеста прошли по проходу под классическую музыку и поцеловались после того, как зачитали клятвы.По данным очевидцев, собор был закрыт на время церемонии, продолжавшейся 1,5 часа."Он был чрезвычайно счастлив, как вы можете себе представить, он выглядел очень хорошо и был в очень нарядном костюме. Она шла по проходу, и он не сводил с нее глаз. Они прочитали клятвы друг другу, а затем поцеловались. Они выглядели безумно влюбленными", - цитирует газета одного из сотрудников собора.Для премьера этот брак является третьим. У пары уже есть ребенок, в конце апреля 2020 года у Джонсона и Саймондс родился сын, которого назвали Уилфред.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/dzhonson-1591717681.html

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кэрри саймондс, борис джонсон