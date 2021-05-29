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В Турции назвали дату начала строительства нового канала "Стамбул"
В Турции назвали дату начала строительства нового канала "Стамбул" - РИА Новости, 29.05.2021
В Турции назвали дату начала строительства нового канала "Стамбул"
Церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор запланирована на конец июня, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T21:23
2021-05-29T21:23
мраморное море
стамбул
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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор запланирована на конец июня, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала "Стамбул". Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас", - сказал турецкий лидер, выступая в Стамбуле. Трансляция велась в его Twitter.По его словам, реализация проекта канал "Стамбул" повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса. "Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула", - добавил Эрдоган.Турция планирует построить новый канал, который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Впервые о возможности его создания турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала "Стамбул". Эрдоган заявлял, что конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не касается проектируемого канала "Стамбул".
https://ria.ru/20210528/bosfor-1734672619.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210414/erdogan-1728283110.html
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мраморное море, стамбул, монтре, в мире

В Турции назвали дату начала строительства нового канала "Стамбул"

21:23 29.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор запланирована на конец июня, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала "Стамбул". Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас", - сказал турецкий лидер, выступая в Стамбуле. Трансляция велась в его Twitter.
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По его словам, реализация проекта канал "Стамбул" повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса. "Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула", - добавил Эрдоган.
Турция планирует построить новый канал, который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Впервые о возможности его создания турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда премьером Турции. Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора в случае его реализации станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции и позволит резко уменьшить транспортную нагрузку на Босфор.
Ранее министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум заявил, что Анкара утвердила план строительства канала "Стамбул". Эрдоган заявлял, что конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не касается проектируемого канала "Стамбул".
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