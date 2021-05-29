https://ria.ru/20210529/ranenie-1734708614.html

Мужчина ранил ножом четырех человек в центре Петербурга

Мужчина ранил ножом четырех человек в центре Петербурга - РИА Новости, 29.05.2021

Мужчина ранил ножом четырех человек в центре Петербурга

Полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, подозреваемого в нападении с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T11:39

2021-05-29T11:39

2021-05-29T13:53

гумвд

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, подозреваемого в нападении с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, напавшего с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, драка произошла ночью 28 мая в Дмитровском переулке. С места инцидента были госпитализированы четверо нетрезвых мужчин с ножевыми ранениями.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").По подозрению в нападении был задержан 27-летний житель Северного Кавказа.

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гумвд, санкт-петербург, происшествия