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Мужчина ранил ножом четырех человек в центре Петербурга
Мужчина ранил ножом четырех человек в центре Петербурга - РИА Новости, 29.05.2021
Мужчина ранил ножом четырех человек в центре Петербурга
Полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, подозреваемого в нападении с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:39
2021-05-29T11:39
2021-05-29T13:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, подозреваемого в нападении с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, напавшего с ножом на четверых мужчин в центре Петербурга", — сказано в сообщении.По данным пресс-службы, драка произошла ночью 28 мая в Дмитровском переулке. С места инцидента были госпитализированы четверо нетрезвых мужчин с ножевыми ранениями.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").По подозрению в нападении был задержан 27-летний житель Северного Кавказа.
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