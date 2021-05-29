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Власти Колумбии направили армию в районы, охваченные протестами
Власти Колумбии направили армию в районы, охваченные протестами - РИА Новости, 29.05.2021
Власти Колумбии направили армию в районы, охваченные протестами
Президент Колумбии Иван Дуке распорядился направить армейские подкрепления в департаменты страны, которые сильно пострадали от уличных протестов, и... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T21:14
2021-05-29T21:14
иван дуке
валье-дель-каука
нариньо
революционные вооруженные силы колумбии
кали
в мире
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МЕХИКО, 29 мая – РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке распорядился направить армейские подкрепления в департаменты страны, которые сильно пострадали от уличных протестов, и разблокировать перекрытые протестующими дороги, полный текст указа МВД опубликовала в своем блоге в Twitter федеральный депутат Хуанита Гебертус."Приказать губернаторам Кауки, Валье-дель-Каука, Нариньо, Уилы, Норте-де-Сантандера, Путумайо, Кагеты и Рисаральд … координировать с военными и полицейскими властями департамента военную помощь, указанную в статье 170 Закона 1801 от 2016 года … Принять необходимые меры, в координации с общественными силами, для снятия внутренних блокад, которые в настоящее время возникают на дорогах их юрисдикции, а также во избежание установки новых блокад", - говорится в тексте документа.Помимо мер силового обеспечения порядка и мобильности граждан, указ предписывает местным властям ввести на своих территориях комендантский час.Национальный протестный комитет, который накануне призвал к продолжению уличных акций из-за отсутствия прогресса в переговорах с правительством, поддерживает блокады на улицах городов и называет их законной формой гражданского протеста.В ходе антиправительственных протестов 28 мая самые серьезные столкновения произошли в департамента Валье-дель-Каука. По информации министерства безопасности, за сутки десять человек погибли в городе Кали и 23 были госпитализированы. По итогам заседания совета безопасности президент Колумбии Иван Дуке пообещал утроить местный контингент силовиков.Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В стране, помимо ежедневных акций, прошли пять массовых мобилизаций протестующих, однако диалог с правительством не установлен. За это время ранения в столкновениях протестующих с сотрудниками правопорядка получили, по информации полиции и армии, более 2 тысяч человек, из них 1116 - сотрудники силовых структур, погибли не менее 57 человек, включая трех полицейских.Лидеры протеста публично отвергают все формы насилия и заявляют их как мирные шествия, однако к маршам присоединяются многочисленные радикалы, они занимаются вандализмом и нападают на полицию. Минобороны Колумбии возлагает ответственность за насилие в ходе демонстраций на повстанцев из группировок "Революционные вооруженные силы Колумбии" и "Армия национального освобождения", которые, со слов главы ведомства, стремятся дестабилизировать некоторые регионы для своих целей.
https://ria.ru/20210529/kolumbiya-1734692829.html
https://rsport.ria.ru/20210520/futbol-1733213983.html
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иван дуке, валье-дель-каука, нариньо, революционные вооруженные силы колумбии, кали, в мире

Власти Колумбии направили армию в районы, охваченные протестами

21:14 29.05.2021
 
© REUTERS / Luisa Gonzalez Столкновения демонстрантов с сотрудниками сил безопасности во время акции протеста против налоговой реформы правительства президента Ивана Дуке в Боготе, Колумбия. 28 апреля 2021 года
Столкновения демонстрантов с сотрудниками сил безопасности во время акции протеста против налоговой реформы правительства президента Ивана Дуке в Боготе, Колумбия. 28 апреля 2021 года - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© REUTERS / Luisa Gonzalez
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МЕХИКО, 29 мая – РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке распорядился направить армейские подкрепления в департаменты страны, которые сильно пострадали от уличных протестов, и разблокировать перекрытые протестующими дороги, полный текст указа МВД опубликовала в своем блоге в Twitter федеральный депутат Хуанита Гебертус.
"Приказать губернаторам Кауки, Валье-дель-Каука, Нариньо, Уилы, Норте-де-Сантандера, Путумайо, Кагеты и Рисаральд … координировать с военными и полицейскими властями департамента военную помощь, указанную в статье 170 Закона 1801 от 2016 года … Принять необходимые меры, в координации с общественными силами, для снятия внутренних блокад, которые в настоящее время возникают на дорогах их юрисдикции, а также во избежание установки новых блокад", - говорится в тексте документа.
Колумбия - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
05:06
В Колумбии протестующие убили полицейского, застрелившего двух человек
Помимо мер силового обеспечения порядка и мобильности граждан, указ предписывает местным властям ввести на своих территориях комендантский час.
Национальный протестный комитет, который накануне призвал к продолжению уличных акций из-за отсутствия прогресса в переговорах с правительством, поддерживает блокады на улицах городов и называет их законной формой гражданского протеста.
В ходе антиправительственных протестов 28 мая самые серьезные столкновения произошли в департамента Валье-дель-Каука. По информации министерства безопасности, за сутки десять человек погибли в городе Кали и 23 были госпитализированы. По итогам заседания совета безопасности президент Колумбии Иван Дуке пообещал утроить местный контингент силовиков.
Street artists perform during a protest against Colombia hosting the Copa America football tournament outside El Campin Stadium in Bogota, on May 19, 2021, as the country faces its worst political and civil crisis in recent history. - The Copa America is scheduled to take place from June 13 to July 10. (Photo by DANIEL MUNOZ / AFP) - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 22:31
СМИ: Колумбию лишат права проведения Кубка Америки по футболу
Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В стране, помимо ежедневных акций, прошли пять массовых мобилизаций протестующих, однако диалог с правительством не установлен. За это время ранения в столкновениях протестующих с сотрудниками правопорядка получили, по информации полиции и армии, более 2 тысяч человек, из них 1116 - сотрудники силовых структур, погибли не менее 57 человек, включая трех полицейских.
Лидеры протеста публично отвергают все формы насилия и заявляют их как мирные шествия, однако к маршам присоединяются многочисленные радикалы, они занимаются вандализмом и нападают на полицию. Минобороны Колумбии возлагает ответственность за насилие в ходе демонстраций на повстанцев из группировок "Революционные вооруженные силы Колумбии" и "Армия национального освобождения", которые, со слов главы ведомства, стремятся дестабилизировать некоторые регионы для своих целей.
Памятник Симону Боливару на центральной площади Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 23:12Распространение коронавируса
Столица Колумбии остановила вакцинацию против COVID-19 из-за протестов
 
Иван ДукеВалье-дель-КаукаНариньоРеволюционные вооруженные силы КолумбииКалиВ мире
 
 
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