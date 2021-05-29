Власти Колумбии направили армию в районы, охваченные протестами
© REUTERS / Luisa Gonzalez Столкновения демонстрантов с сотрудниками сил безопасности во время акции протеста против налоговой реформы правительства президента Ивана Дуке в Боготе, Колумбия. 28 апреля 2021 года
МЕХИКО, 29 мая – РИА Новости. Президент Колумбии Иван Дуке распорядился направить армейские подкрепления в департаменты страны, которые сильно пострадали от уличных протестов, и разблокировать перекрытые протестующими дороги, полный текст указа МВД опубликовала в своем блоге в Twitter федеральный депутат Хуанита Гебертус.
"Приказать губернаторам Кауки, Валье-дель-Каука, Нариньо, Уилы, Норте-де-Сантандера, Путумайо, Кагеты и Рисаральд … координировать с военными и полицейскими властями департамента военную помощь, указанную в статье 170 Закона 1801 от 2016 года … Принять необходимые меры, в координации с общественными силами, для снятия внутренних блокад, которые в настоящее время возникают на дорогах их юрисдикции, а также во избежание установки новых блокад", - говорится в тексте документа.
Помимо мер силового обеспечения порядка и мобильности граждан, указ предписывает местным властям ввести на своих территориях комендантский час.
Национальный протестный комитет, который накануне призвал к продолжению уличных акций из-за отсутствия прогресса в переговорах с правительством, поддерживает блокады на улицах городов и называет их законной формой гражданского протеста.
В ходе антиправительственных протестов 28 мая самые серьезные столкновения произошли в департамента Валье-дель-Каука. По информации министерства безопасности, за сутки десять человек погибли в городе Кали и 23 были госпитализированы. По итогам заседания совета безопасности президент Колумбии Иван Дуке пообещал утроить местный контингент силовиков.
Колумбия с конца апреля находится в сложной ситуации из-за массовых протестов и уличного насилия. В стране, помимо ежедневных акций, прошли пять массовых мобилизаций протестующих, однако диалог с правительством не установлен. За это время ранения в столкновениях протестующих с сотрудниками правопорядка получили, по информации полиции и армии, более 2 тысяч человек, из них 1116 - сотрудники силовых структур, погибли не менее 57 человек, включая трех полицейских.
Лидеры протеста публично отвергают все формы насилия и заявляют их как мирные шествия, однако к маршам присоединяются многочисленные радикалы, они занимаются вандализмом и нападают на полицию. Минобороны Колумбии возлагает ответственность за насилие в ходе демонстраций на повстанцев из группировок "Революционные вооруженные силы Колумбии" и "Армия национального освобождения", которые, со слов главы ведомства, стремятся дестабилизировать некоторые регионы для своих целей.