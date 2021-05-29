Стали известны подробности переговоров Путина и Лукашенко
18:37 29.05.2021 (обновлено: 19:17 29.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МИНСК, 29 мая — РИА Новости. По итогам переговоров в Сочи президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску, сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого".
Кроме того, решено пустить новые рейсы "Белавиа" в российские города.
Лукашенко прибыл в Краснодарский край в пятницу. Накануне лидеры общались более пяти часов. В субботу переговоры продолжились.
Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита по 0,5 миллиарда долларов подписали 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии отмечал, что по условиям документа первый транш предоставят до конца 2020 года, второй — в 2021 году. Белорусское ведомство сообщило о получении первой выплаты 30 декабря 2020 года. Минск рассчитывает получить второй транш до конца июня.
В октябре Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Как говорил Лукашенко, на эти деньги Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга России за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 году некоторые страны приняли карантинные меры и закрыли границы для иностранцев, приостановив регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией. В сентябре стороны договорились возобновить регулярные полеты между Минском и Москвой — компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот". Постепенно сообщение между странами расширяется. Белорусский перевозчик также летает в Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, 31 мая открывает прямой рейс из Минска в Уфу.
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