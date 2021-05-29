https://ria.ru/20210529/peregovory-1734745549.html

Стали известны подробности переговоров Путина и Лукашенко

Стали известны подробности переговоров Путина и Лукашенко - РИА Новости, 29.05.2021

Стали известны подробности переговоров Путина и Лукашенко

По итогам переговоров в Сочи президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о перечислении второго транша российского... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T18:37

2021-05-29T18:37

2021-05-29T19:17

министерство финансов белоруссии

аэрофлот

уфа

белоруссия

экономика

россия

белавиа

александр лукашенко

владимир путин

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МИНСК, 29 мая — РИА Новости. По итогам переговоров в Сочи президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о перечислении второго транша российского госкредита Минску, сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого".Кроме того, решено пустить новые рейсы "Белавиа" в российские города.Лукашенко прибыл в Краснодарский край в пятницу. Накануне лидеры общались более пяти часов. В субботу переговоры продолжились.Межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита по 0,5 миллиарда долларов подписали 21 декабря в Москве. Минфин Белоруссии отмечал, что по условиям документа первый транш предоставят до конца 2020 года, второй — в 2021 году. Белорусское ведомство сообщило о получении первой выплаты 30 декабря 2020 года. Минск рассчитывает получить второй транш до конца июня.В октябре Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Как говорил Лукашенко, на эти деньги Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга России за природный газ, а остальные средства направила на борьбу с коронавирусом.Из-за пандемии коронавируса в 2020 году некоторые страны приняли карантинные меры и закрыли границы для иностранцев, приостановив регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией. В сентябре стороны договорились возобновить регулярные полеты между Минском и Москвой — компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот". Постепенно сообщение между странами расширяется. Белорусский перевозчик также летает в Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, 31 мая открывает прямой рейс из Минска в Уфу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/1734702801.html

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

уфа

белоруссия

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министерство финансов белоруссии, аэрофлот, уфа, белоруссия, экономика, россия, белавиа, александр лукашенко, владимир путин