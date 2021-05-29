https://ria.ru/20210529/palochka-1734692102.html

Вице-премьер Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек и пластиковой посуды

Вице-премьер Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек и пластиковой посуды - РИА Новости, 29.05.2021

Вице-премьер Абрамченко анонсировала запрет ватных палочек и пластиковой посуды

В России могут запретить использование отдельных видов пластиковых изделий и ватных палочек, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Невского... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T04:32

2021-05-29T04:32

2021-05-29T07:03

россия

виктория абрамченко

алексей майоров

сколковский институт науки и технологий

совет федерации рф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В России могут запретить использование отдельных видов пластиковых изделий и ватных палочек, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Невского международного экологического конгресса.Под запрет, в частности, подпадают цветной пластик, пластиковые трубочки и одноразовая пластиковая посуда.Результаты планируемой реформы, по словам Абрамченко, станут заметны в 2024 году.Поправки рассмотрят осеньюПоправки в законодательство, касающиеся запрета использования некоторых видов неперерабатываемого пластика, планируется внести на рассмотрение Госдумы осенью, сообщили РИА Новости в пресс-службе Абрамченко.Она заверила, что производители той пластиковой продукции, которая подпадает под запрет, получат господдержку для перепрофилирования своих производств.Глава аграрного комитета Совета Федерации Алексей Майоров, в свою очередь, отметил, что соответствующий законопроект при желании можно принять до конца года, но нужен переходный период вступления его в силу.Он подчеркнул, что эти нормы требуют экономической проработки, нельзя говорить о какой-то конкретной дате.Пока альтернативы дорожеМножество преимуществ пластика не позволит людям отказаться от этого материала, сказал РИА Новости проректор Сколтеха профессор Кит Стивенсон."Я думаю, что человечество никогда не сможет отказаться от пластика. Пластик имеет так много преимуществ, что отказ от него был бы возвратом в каменный век", - сказал Стивенсон.Как пояснил профессор, пока альтернативы дороже, чем пластик. Стивенсон также отметил, что современные технологии позволяют переработать только двадцать процентов выпускаемых видов пластика.Профессор полагает, что разработчики будут уделять больше внимания созданию перерабатываемых пластиков. Также он поддерживает отказ от ненужной одноразовой упаковки.

https://ria.ru/20210528/klimat-1734554255.html

https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html

https://ria.ru/20200506/1571030282.html

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россия, виктория абрамченко, алексей майоров, сколковский институт науки и технологий, совет федерации рф, госдума рф, общество