https://ria.ru/20210529/obrazovanie-1733957572.html

Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы

Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы - РИА Новости, 29.05.2021

Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы

Чем отличается онлайн-университет от дистанционного вуза? Возможно ли полноценное образование полностью на удалёнке? Какова цель истинная образования - обучить или воспитать? Чтение устарело? Когда VR и эдьютейнмент полностью вытеснят традиционное обучение? Как технологии сохраняют и даже приумножают знания и наследие давно умерших людей?

2021-05-29T10:00

2021-05-29T10:00

2021-05-29T10:13

мы все умрём. но это не точно

нейробиология

виртуальная реальность

подкаст

технологии

общество

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Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы Чем отличается онлайн-университет от дистанционного вуза? Возможно ли полноценное образование полностью на удалёнке? Какова цель истинная образования - обучить или воспитать? Чтение устарело? Когда VR и эдьютейнмент полностью вытеснят традиционное обучение? Как технологии сохраняют и даже приумножают знания и наследие давно умерших людей? audio/mpeg

Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы Чем отличается онлайн-университет от дистанционного вуза? Возможно ли полноценное образование полностью на удалёнке? Какова цель истинная образования - обучить или воспитать? Чтение устарело? Когда VR и эдьютейнмент полностью вытеснят традиционное обучение? Как технологии сохраняют и даже приумножают знания и наследие давно умерших людей? audio/mpeg

На эти и другие вопросы отвечают Елена Фёдорова - кандидат педагогических наук, международный эксперт в области дистанционного образования - и научный журналист, блогер и писатель Илья Кабанов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, нейробиология, виртуальная реальность, подкаст, технологии, общество