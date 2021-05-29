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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210529/obrazovanie-1733957572.html
Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы
Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы - РИА Новости, 29.05.2021
Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы
Чем отличается онлайн-университет от дистанционного вуза? Возможно ли полноценное образование полностью на удалёнке? Какова цель истинная образования - обучить или воспитать? Чтение устарело? Когда VR и эдьютейнмент полностью вытеснят традиционное обучение? Как технологии сохраняют и даже приумножают знания и наследие давно умерших людей?
2021-05-29T10:00
2021-05-29T10:13
мы все умрём. но это не точно
нейробиология
виртуальная реальность
подкаст
технологии
общество
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Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы
Чем отличается онлайн-университет от дистанционного вуза? Возможно ли полноценное образование полностью на удалёнке? Какова цель истинная образования - обучить или воспитать? Чтение устарело? Когда VR и эдьютейнмент полностью вытеснят традиционное обучение? Как технологии сохраняют и даже приумножают знания и наследие давно умерших людей?
audio/mpeg
Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы
Чем отличается онлайн-университет от дистанционного вуза? Возможно ли полноценное образование полностью на удалёнке? Какова цель истинная образования - обучить или воспитать? Чтение устарело? Когда VR и эдьютейнмент полностью вытеснят традиционное обучение? Как технологии сохраняют и даже приумножают знания и наследие давно умерших людей?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы отвечают Елена Фёдорова - кандидат педагогических наук, международный эксперт в области дистанционного образования - и научный журналист, блогер и писатель Илья Кабанов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, нейробиология, виртуальная реальность, подкаст, технологии, общество

Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы

10:00 29.05.2021 (обновлено: 10:13 29.05.2021)
 
Мы все умрём. Но это не точно
Образование будущего. Дистант, онлайн, нейросети, VR, нейроинтерфейсы
10:00
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Чем отличается онлайн-университет от дистанционного вуза? Возможно ли полноценное образование полностью на удалёнке? Какова цель истинная образования - обучить или воспитать? Чтение устарело? Когда VR и эдьютейнмент полностью вытеснят традиционное обучение? Как технологии сохраняют и даже приумножают знания и наследие давно умерших людей?
На эти и другие вопросы отвечают Елена Фёдорова - кандидат педагогических наук, международный эксперт в области дистанционного образования - и научный журналист, блогер и писатель Илья Кабанов.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноНейробиологияВиртуальная реальностьПодкастТехнологииОбщество
 
 
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