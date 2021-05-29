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На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира - РИА Новости, 29.05.2021
На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
На Украине в любой момент может произойти катастрофа, которая повергнет страну в тотальную нищету, беззаконие и анархию. Такое мнение в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T00:58
2021-05-29T00:58
ситуация на украине
андрей золотарев
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На Украине в любой момент может произойти катастрофа, которая повергнет страну в тотальную нищету, беззаконие и анархию. Такое мнение в эфире YouTube-канала UkrLife высказал киевский политолог Андрей Золотарев.Курс, выбранный президентом Владимиром Зеленским, ведет к демонтажу социального государства, деиндустриализации и переписыванию исторической памяти, разделяющей общество на "правильных" и неправильных", считает эксперт.По мнению Золотарева, Украина неизбежно скатывается в политику стран "третьего мира", где царят нищета, беззаконие и анархия."Если у нас экономика будет катиться в третий мир, то в третьем мире будет и политика со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти", - резюмировал эксперт.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом".
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ситуация на украине, андрей золотарев, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира

00:58 29.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМайдан Независимости в Киеве
Майдан Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На Украине в любой момент может произойти катастрофа, которая повергнет страну в тотальную нищету, беззаконие и анархию. Такое мнение в эфире YouTube-канала UkrLife высказал киевский политолог Андрей Золотарев.
Курс, выбранный президентом Владимиром Зеленским, ведет к демонтажу социального государства, деиндустриализации и переписыванию исторической памяти, разделяющей общество на "правильных" и неправильных", считает эксперт.
По мнению Золотарева, Украина неизбежно скатывается в политику стран "третьего мира", где царят нищета, беззаконие и анархия.
"Если у нас экономика будет катиться в третий мир, то в третьем мире будет и политика со всеми вытекающими отсюда прелестями, свойственными странам третьего мира. Это цензура, закрытие неугодных медиа, убийства и похищение неугодных политиков, несудебные расправы, эскадроны смерти", - резюмировал эксперт.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
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Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом".
 
Ситуация на УкраинеАндрей ЗолотаревВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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