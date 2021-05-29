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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210529/kot-1734713489.html
Кот-оракул Ахилл стал гостем на Дне эрмитажного кота
Кот-оракул Ахилл стал гостем на Дне эрмитажного кота - РИА Новости, 29.05.2021
Кот-оракул Ахилл стал гостем на Дне эрмитажного кота
Ахилл, кот-оракул чемпионата Европы по футболу, стал специальным гостем Дня эрмитажного кота в Петербурге, который проходит в субботу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T12:36
2021-05-29T12:36
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
музеи
кошки
елизавета петровна (императрица)
петр i
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Ахилл, кот-оракул чемпионата Европы по футболу, стал специальным гостем Дня эрмитажного кота в Петербурге, который проходит в субботу, сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.Также в программе запланированы награждение победителей конкурса творческих работ на тему "В гостях у эрмитажного кота", роспись фанерных котов, которой будет руководить глава художественной группы "Митьки" Дмитрий Шагин.В Иорданской галерее Зимнего дворца пройдет выставка работ лауреатов. Также зрителям покажут анимированную 3D-модель рыжего кота с помощью проекционной технологии Mirror Head.Кот Ахилл ранее жил в Государственном Эрмитаже, а с июля 2018 года - в семье. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта - специализацией кота стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.
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новости культуры, государственный эрмитаж, музеи, кошки, елизавета петровна (императрица), петр i, санкт-петербург

Кот-оракул Ахилл стал гостем на Дне эрмитажного кота

12:36 29.05.2021
 
© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанкКот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России над Саудовской Аравией
Кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России над Саудовской Аравией - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Ирина Мотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Ахилл, кот-оракул чемпионата Европы по футболу, стал специальным гостем Дня эрмитажного кота в Петербурге, который проходит в субботу, сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.
Также в программе запланированы награждение победителей конкурса творческих работ на тему "В гостях у эрмитажного кота", роспись фанерных котов, которой будет руководить глава художественной группы "Митьки" Дмитрий Шагин.
В Иорданской галерее Зимнего дворца пройдет выставка работ лауреатов. Также зрителям покажут анимированную 3D-модель рыжего кота с помощью проекционной технологии Mirror Head.
Кот Ахилл ранее жил в Государственном Эрмитаже, а с июля 2018 года - в семье. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта - специализацией кота стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Девушка и эрмитажный кот-оракул Ахилл рядом с фигурой кота-футболиста, расписанной художником Дмитрием Шагиным в рамках художественного марафона "Моя любовь - футбол и кот!".

Девушка и эрмитажный кот-оракул Ахилл рядом с фигурой кота-футболиста, расписанной в рамках художественного марафона Моя любовь - футбол и кот! в Санкт-Петербурге
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Девушка и эрмитажный кот-оракул Ахилл рядом с фигурой кота-футболиста, расписанной художником Дмитрием Шагиным в рамках художественного марафона "Моя любовь - футбол и кот!".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКот-оракул Ахилл предсказывая исхода матча Кубка конфедераций между сборными Австралии и Камеруна.
Кот-оракул Ахилл
2 из 3
Кот-оракул Ахилл предсказывая исхода матча Кубка конфедераций между сборными Австралии и Камеруна.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© Ксения АлфимоваКот Ахилл стал терапевтом для пациентов Детского хосписа в Санкт-Петербурге
Кот Ахилл стал терапевтом для пациентов Детского хосписа в Санкт-Петербурге
3 из 3
Кот Ахилл стал терапевтом для пациентов Детского хосписа в Санкт-Петербурге
© Ксения Алфимова
1 из 3

Девушка и эрмитажный кот-оракул Ахилл рядом с фигурой кота-футболиста, расписанной художником Дмитрием Шагиным в рамках художественного марафона "Моя любовь - футбол и кот!".

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 3
Кот-оракул Ахилл предсказывая исхода матча Кубка конфедераций между сборными Австралии и Камеруна.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 3
Кот Ахилл стал терапевтом для пациентов Детского хосписа в Санкт-Петербурге
© Ксения Алфимова
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.
Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.
Эрмитажные коты - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 16:42Культура
Стала известна сумма, которую меценат из Франции завещал эрмитажным котам
 
КультураНовости культурыГосударственный ЭрмитажМузеикошкиЕлизавета Петровна (императрица)Петр IСанкт-Петербург
 
 
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