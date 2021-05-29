https://ria.ru/20210529/kot-1734713489.html

Кот-оракул Ахилл стал гостем на Дне эрмитажного кота

Кот-оракул Ахилл стал гостем на Дне эрмитажного кота - РИА Новости, 29.05.2021

Кот-оракул Ахилл стал гостем на Дне эрмитажного кота

Ахилл, кот-оракул чемпионата Европы по футболу, стал специальным гостем Дня эрмитажного кота в Петербурге, который проходит в субботу, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T12:36

2021-05-29T12:36

2021-05-29T12:36

культура

новости культуры

государственный эрмитаж

музеи

кошки

елизавета петровна (императрица)

петр i

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Ахилл, кот-оракул чемпионата Европы по футболу, стал специальным гостем Дня эрмитажного кота в Петербурге, который проходит в субботу, сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.Также в программе запланированы награждение победителей конкурса творческих работ на тему "В гостях у эрмитажного кота", роспись фанерных котов, которой будет руководить глава художественной группы "Митьки" Дмитрий Шагин.В Иорданской галерее Зимнего дворца пройдет выставка работ лауреатов. Также зрителям покажут анимированную 3D-модель рыжего кота с помощью проекционной технологии Mirror Head.Кот Ахилл ранее жил в Государственном Эрмитаже, а с июля 2018 года - в семье. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта - специализацией кота стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.

https://ria.ru/20210225/nasledstvo-1598959719.html

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новости культуры, государственный эрмитаж, музеи, кошки, елизавета петровна (императрица), петр i, санкт-петербург