Кот-оракул Ахилл стал гостем на Дне эрмитажного кота
© РИА Новости / Ирина Мотина / Перейти в фотобанкКот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России над Саудовской Аравией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Ахилл, кот-оракул чемпионата Европы по футболу, стал специальным гостем Дня эрмитажного кота в Петербурге, который проходит в субботу, сообщает пресс-служба Государственного Эрмитажа.
Также в программе запланированы награждение победителей конкурса творческих работ на тему "В гостях у эрмитажного кота", роспись фанерных котов, которой будет руководить глава художественной группы "Митьки" Дмитрий Шагин.
В Иорданской галерее Зимнего дворца пройдет выставка работ лауреатов. Также зрителям покажут анимированную 3D-модель рыжего кота с помощью проекционной технологии Mirror Head.
Кот Ахилл ранее жил в Государственном Эрмитаже, а с июля 2018 года - в семье. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта - специализацией кота стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк
Девушка и эрмитажный кот-оракул Ахилл рядом с фигурой кота-футболиста, расписанной художником Дмитрием Шагиным в рамках художественного марафона "Моя любовь - футбол и кот!".
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Девушка и эрмитажный кот-оракул Ахилл рядом с фигурой кота-футболиста, расписанной художником Дмитрием Шагиным в рамках художественного марафона "Моя любовь - футбол и кот!".
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкКот-оракул Ахилл предсказывая исхода матча Кубка конфедераций между сборными Австралии и Камеруна.
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Кот-оракул Ахилл предсказывая исхода матча Кубка конфедераций между сборными Австралии и Камеруна.
© Ксения АлфимоваКот Ахилл стал терапевтом для пациентов Детского хосписа в Санкт-Петербурге
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Кот Ахилл стал терапевтом для пациентов Детского хосписа в Санкт-Петербурге
© Ксения Алфимова
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Девушка и эрмитажный кот-оракул Ахилл рядом с фигурой кота-футболиста, расписанной художником Дмитрием Шагиным в рамках художественного марафона "Моя любовь - футбол и кот!".
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Кот-оракул Ахилл предсказывая исхода матча Кубка конфедераций между сборными Австралии и Камеруна.
3 из 3
Кот Ахилл стал терапевтом для пациентов Детского хосписа в Санкт-Петербурге
© Ксения Алфимова
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая - основательница Эрмитажа - придала кошкам статус охранников картинных галерей.
Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды - в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за этими "сотрудниками". В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50-60 котов и кошек.