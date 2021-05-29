https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734765686.html

Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории

Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории - РИА Новости, 30.05.2021

Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории

Ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, заявил академик... РИА Новости, 30.05.2021

2021-05-29T22:38

2021-05-29T22:38

2021-05-30T01:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее, как написал британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшее в его распоряжение исследование, британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2."Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", - рассказал РИА Новости Онищенко.По его словам, сейчас наиболее важная задача состоит в борьбе с коронавирусом - необходимо делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности."Потому что и прививка, и соблюдение масочного режима - это важнейшие элементы мер безопасности страны", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20210529/dokazatelstva-1734732254.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/vaktsina-1734627542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, в мире