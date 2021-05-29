Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210529/koronavirus-1734765686.html
Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории - РИА Новости, 30.05.2021
Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
Ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, заявил академик... РИА Новости, 30.05.2021
2021-05-29T22:38
2021-05-30T01:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7d11b71299222338f8c02588b4b52181.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Ранее, как написал британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшее в его распоряжение исследование, британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2."Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", - рассказал РИА Новости Онищенко.По его словам, сейчас наиболее важная задача состоит в борьбе с коронавирусом - необходимо делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности."Потому что и прививка, и соблюдение масочного режима - это важнейшие элементы мер безопасности страны", - отметил парламентарий.
https://ria.ru/20210529/dokazatelstva-1734732254.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/vaktsina-1734627542.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e80aca15d2f401247eb58c46263db4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, в мире

Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории

22:38 29.05.2021 (обновлено: 01:53 30.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Ни одна из версий происхождения коронавируса пока не может быть доказана, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию, заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее, как написал британский таблоид Daily Mail со ссылкой на попавшее в его распоряжение исследование, британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
Вчера, 16:03Распространение коронавируса
В Британии нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса
"Сегодня и та, и другая версия не смогут быть доказанными, потому что конвенция по биологическому и токсинному оружию не работает. У нее нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию", - рассказал РИА Новости Онищенко.
По его словам, сейчас наиболее важная задача состоит в борьбе с коронавирусом - необходимо делать прививку и соблюдать меры санитарной безопасности.
"Потому что и прививка, и соблюдение масочного режима - это важнейшие элементы мер безопасности страны", - отметил парламентарий.
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 16:58В России
Названы группы людей, для которых предназначена вакцина "Спутник Лайт"
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17В Техасе один человек погиб при крушении самолета
02:17Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
22:12Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
Лента новостейМолния