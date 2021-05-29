Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/kitay-1734691476.html
Байден заявил о вере Си Цзиньпина в то, что Китай сможет "овладеть Америкой до 2035 года"
Байден заявил о вере Си Цзиньпина в то, что Китай сможет "овладеть Америкой до 2035 года" - РИА Новости, 29.05.2021
Байден заявил о вере Си Цзиньпина в то, что Китай сможет "овладеть Америкой до 2035 года"
Президент США Джо Байден заявил американским военным, что китайский лидер Си Цзиньпин якобы убежден в готовности Китая "овладеть Америкой" в ближайшие 10-15... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T03:52
2021-05-29T06:26
си цзиньпин
джо байден
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733325299_0:84:3074:1813_1920x0_80_0_0_d661d9e52642dc52ae89d620a1c6db19.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил американским военным, что китайский лидер Си Цзиньпин якобы убежден в готовности Китая "овладеть Америкой" в ближайшие 10-15 лет.Текст выступления американского президента на объединенной базе в штате Вирджиния публикует сайт Белого дома.Высказывание Байден сделал, говоря о "битве между демократиями и автократиями".Ранее первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что существует много областей, в которых Вашингтон и Пекин будут соперничать: правила международного порядка, экономика и другие. Однако, по ее словам, есть и сферы, в котором государства могут сотрудничать.Пентагон, по словам Хикс, не считает, что вооруженный конфликт с Китаем неизбежен, однако страны должны стараться избегать ненужной эскалации напряженности в двусторонних отношениях.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/milli-1734595718.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733325299_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_0464038b9fdad8c78e99f1530f648748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
си цзиньпин, джо байден, китай, сша, в мире

Байден заявил о вере Си Цзиньпина в то, что Китай сможет "овладеть Америкой до 2035 года"

03:52 29.05.2021 (обновлено: 06:26 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил американским военным, что китайский лидер Си Цзиньпин якобы убежден в готовности Китая "овладеть Америкой" в ближайшие 10-15 лет.
Текст выступления американского президента на объединенной базе в штате Вирджиния публикует сайт Белого дома.
Высказывание Байден сделал, говоря о "битве между демократиями и автократиями".

"Я провел с руководителем Китая Си (времени – ред.) больше, чем другие мировые лидеры – 24 часа личных встреч только с ним и переводчиком; 17 тысяч миль путешествий с ним в Китае и здесь. Он убежденно верит, что Китай до 30–35-го года овладеет Америкой, потому что автократии могут принимать быстрые решения"", - заявил Байден.

Ранее первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что существует много областей, в которых Вашингтон и Пекин будут соперничать: правила международного порядка, экономика и другие. Однако, по ее словам, есть и сферы, в котором государства могут сотрудничать.
Пентагон, по словам Хикс, не считает, что вооруженный конфликт с Китаем неизбежен, однако страны должны стараться избегать ненужной эскалации напряженности в двусторонних отношениях.
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 14:41Авторы
Он такой Милли. Генерал США выступил против войны с Россией и Китаем
 
Си ЦзиньпинДжо БайденКитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
10:18В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:18Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
09:53МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении
09:52В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна
09:35В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
09:28Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам
09:20Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok
09:09СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском
09:09В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
09:04Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
09:00В России изменится порядок выдачи загранпаспортов
08:57Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве
08:51Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
08:26Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США
08:14Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве
08:11Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
08:10Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
08:00"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
08:00Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя
Лента новостейМолния