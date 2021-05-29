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Байден заявил о вере Си Цзиньпина в то, что Китай сможет "овладеть Америкой до 2035 года"
Байден заявил о вере Си Цзиньпина в то, что Китай сможет "овладеть Америкой до 2035 года" - РИА Новости, 29.05.2021
Байден заявил о вере Си Цзиньпина в то, что Китай сможет "овладеть Америкой до 2035 года"
Президент США Джо Байден заявил американским военным, что китайский лидер Си Цзиньпин якобы убежден в готовности Китая "овладеть Америкой" в ближайшие 10-15... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T03:52
2021-05-29T03:52
2021-05-29T06:26
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил американским военным, что китайский лидер Си Цзиньпин якобы убежден в готовности Китая "овладеть Америкой" в ближайшие 10-15 лет.Текст выступления американского президента на объединенной базе в штате Вирджиния публикует сайт Белого дома.Высказывание Байден сделал, говоря о "битве между демократиями и автократиями".Ранее первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что существует много областей, в которых Вашингтон и Пекин будут соперничать: правила международного порядка, экономика и другие. Однако, по ее словам, есть и сферы, в котором государства могут сотрудничать.Пентагон, по словам Хикс, не считает, что вооруженный конфликт с Китаем неизбежен, однако страны должны стараться избегать ненужной эскалации напряженности в двусторонних отношениях.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/milli-1734595718.html
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