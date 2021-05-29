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Культура
https://ria.ru/20210529/kino-1734599997.html
"Тихое место 2" — удивительный и актуальный хоррор
"Тихое место 2" — удивительный и актуальный хоррор - РИА Новости, 29.05.2021
"Тихое место 2" — удивительный и актуальный хоррор
В прокат потихоньку, сначала в формате превью-показов (с 29 мая), а скоро на правах одного из важнейших релизов сезона выходит "Тихое место 2" — сиквел... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T08:00
2021-05-29T08:03
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культура
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат потихоньку, сначала в формате превью-показов (с 29 мая), а скоро на правах одного из важнейших релизов сезона выходит "Тихое место 2" — сиквел предельно актуального постапокалиптического фильма ужасов. После первой части было ясно, что эту чрезвычайно успешную историю надо продолжать. И фильм сняли, и даже с замахом на триквел, но запланировали, к сожалению, на роковую весну 2020 года. Релиз всплыл в расписании только сейчас. О том, почему лента оказалась даже актуальнее, год пролежав на полке, — в материале РИА Новости.Сто шагов назад тихо, на пальцахПервая часть "Тихого места", если вкратце, была построена вокруг всего лишь одной концепции. Мы понемногу узнавали о том, что же произошло в мире такого, что семейной паре, которую играли режиссер Джон Красински (актер из сериала "Офис") и его жена Эмили Блант, с детьми приходится жить на краю земли в одиночестве. Да не просто без социальных контактов, а… почти бесшумно. Разговаривают они языком жестов, в том числе потому, что дочь-тинейджер глухая. Ее роль, кстати, исполнила Милли Симмондс, которая реально лишилась слуха. Ходят по песочным дорожкам босиком, чтобы не скрипнуть вдруг ботинком. И так далее. Как мы вскоре понимаем, дело в том, что по всему миру рыскают большие — безглазые, но с острейшим слухом — существа неясного происхождения. Они убивают каждого, кто ранит их тонкую душевную организацию любым резким звуком.В итоге вместо обычного хоррора о неотвратимой угрозе "Тихое место" оказалось скорее серьезным фильмом о потере возможности коммуникации, о слухе, который даже важнее зрения. Годами в блокбастерах на саунддизайн не обращали большого внимания — проще было подстегнуть эмоциональное восприятие зрителя пережаренной, излишне заряженной музыкой. Дебютант Красински сделал все шорохи, шепоты и крики настолько точно, что картина ощущалась на физиологическом уровне, будто это ты сам слышишь смертельно опасные звуки. При просмотре "Тихого места" не удается оторваться даже не от экрана, а от колонки в зале.Апокалипсис сноваСиквел, если что, не имеет смысла смотреть без первого фильма. Но что бы там ни случилось в финале с той семьей, в "Тихом месте 2" она появляется вновь в изначальном составе. Джон Красински опять решил сняться в собственном фильме, но лишь во флешбэк-предисловии, где нам показывают тихую уютную жизнь американской провинции в те минуты, когда цивилизация пала под натиском монстров-слухачей. Это, наверное, самое страшное, что можно увидеть на широком экране за последнее время (если честно, этот эпизод лучше, чем вся "Пила 9"). Каждый резкий звук буквально терзает подготовленного зрителя, знающего, что случится дальше. Кроме того, это сейчас ощущается как виртуальный возврат ко временам ковидного карантина — было ведь чувство, что мир рушится, улицы пустеют и каждый теперь может быть врагом и убийцей. Вот этот комплекс душераздирающих эмоций "Тихое место 2" транслирует максимально точно.Дальше, если честно, будет не так круто, как могло бы быть. Но по-прежнему любопытнее почти всего хоррор-жанра, особенно мейнстримного разлива. Героиня Эмили Блант, поразительной в своем надломе актрисы, теперь отправляется в дорогу с многочисленными детьми, в том числе новорожденным. В пути они встречают друга из прошлого (обросший, косматый Киллиан Мерфи) и узнают, что, оказывается, возможно пожить спокойно, шумно и говорить вслух — в одном секретном месте.Громко шифером шуршаВновь сыграть лишь на подробной звуковой концепции не получилось бы — это бы казалось вторичным. Поэтому Красински превращает камерный сюжет, действие которого ранее разворачивалось лишь в пределах полузаброшенной усадьбы, в роуд-муви. Дорога здесь недлинная, но каждый шаг на этом пути воспринимается как отдельное происшествие, будто отсчитываешь: "Они снова выжили. Они снова выжили. Они снова выжили". Новый персонаж, сыгранный выразительным ирландцем Мерфи ("Острые козырьки"), тоже впечатляет — в своем эскапизме этот сломленный одинокий немолодой мужчина достиг своеобразного предела, когда заточил себя в звуконепроницаемую капсулу. Но все же лучшее в этой картине — финал. Как и в прошлый раз, все очень напряженно и даже немного мучительно, но Красински придумал, как удивить и самых непрошибаемых фанатов жанра. Он умудряется усилить интенсивность экранного действия ровно в два раза, когда параллельно монтирует сразу две безвыходные ситуации с монстрами, в которые попадают разные герои в разных местах. И в обоих случаях им придется сверхбыстро придумать хитроумный выход и найти путь к спасению, решить по своеобразной звуковой головоломке в ограниченное время. Это сильнее, чем любая ловушка нового Конструктора из уже упоминавшейся "Пилы 9".Впрочем, кое-что стоит этому фильму предъявить в качестве претензии. Прежде всего Красински с двумя сценаристами находит способ вернуть во франшизу живую речь, и это серьезная проблема. Как и во многих других фильмах от голливудских киностудий-мейджоров, здесь большие трудности с устным словом — так люди не говорят. То ли русский перевод подкачал, то ли так все и было кривовато написано, но все же это критично для картины, которая настолько сильно опирается на звук. Ощущаешь себя монстром с гигантским ухом, жаждущим убивать, когда слышишь очередное блокбастерное клише.Впрочем, "Тихое место 2" хочется простить, и фильм дает для этого немало возможностей. Как минимум стоит узнать, чем все закончится. Но финал здесь открытый, стало быть, будет и третья часть. А эту можно воспринимать как промежуточную, после которой Красински со товарищи сделает работу над ошибками и больше не наступит нам на ухо.
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РИА Новости
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что посмотреть , киллиан мерфи, кино и сериалы

"Тихое место 2" — удивительный и актуальный хоррор

08:00 29.05.2021 (обновлено: 08:03 29.05.2021)
 
© Paramount Pictures (2021)Кадр из фильма "Тихое место 2"
Кадр из фильма Тихое место 2
© Paramount Pictures (2021)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Егор Беликов. В прокат потихоньку, сначала в формате превью-показов (с 29 мая), а скоро на правах одного из важнейших релизов сезона выходит "Тихое место 2" — сиквел предельно актуального постапокалиптического фильма ужасов. После первой части было ясно, что эту чрезвычайно успешную историю надо продолжать. И фильм сняли, и даже с замахом на триквел, но запланировали, к сожалению, на роковую весну 2020 года. Релиз всплыл в расписании только сейчас. О том, почему лента оказалась даже актуальнее, год пролежав на полке, — в материале РИА Новости.

Сто шагов назад тихо, на пальцах

Первая часть "Тихого места", если вкратце, была построена вокруг всего лишь одной концепции. Мы понемногу узнавали о том, что же произошло в мире такого, что семейной паре, которую играли режиссер Джон Красински (актер из сериала "Офис") и его жена Эмили Блант, с детьми приходится жить на краю земли в одиночестве. Да не просто без социальных контактов, а… почти бесшумно.
Разговаривают они языком жестов, в том числе потому, что дочь-тинейджер глухая. Ее роль, кстати, исполнила Милли Симмондс, которая реально лишилась слуха. Ходят по песочным дорожкам босиком, чтобы не скрипнуть вдруг ботинком. И так далее.
Как мы вскоре понимаем, дело в том, что по всему миру рыскают большие — безглазые, но с острейшим слухом — существа неясного происхождения. Они убивают каждого, кто ранит их тонкую душевную организацию любым резким звуком.
В итоге вместо обычного хоррора о неотвратимой угрозе "Тихое место" оказалось скорее серьезным фильмом о потере возможности коммуникации, о слухе, который даже важнее зрения. Годами в блокбастерах на саунддизайн не обращали большого внимания — проще было подстегнуть эмоциональное восприятие зрителя пережаренной, излишне заряженной музыкой.
Дебютант Красински сделал все шорохи, шепоты и крики настолько точно, что картина ощущалась на физиологическом уровне, будто это ты сам слышишь смертельно опасные звуки. При просмотре "Тихого места" не удается оторваться даже не от экрана, а от колонки в зале.

Апокалипсис снова

Сиквел, если что, не имеет смысла смотреть без первого фильма. Но что бы там ни случилось в финале с той семьей, в "Тихом месте 2" она появляется вновь в изначальном составе.
Джон Красински опять решил сняться в собственном фильме, но лишь во флешбэк-предисловии, где нам показывают тихую уютную жизнь американской провинции в те минуты, когда цивилизация пала под натиском монстров-слухачей. Это, наверное, самое страшное, что можно увидеть на широком экране за последнее время (если честно, этот эпизод лучше, чем вся "Пила 9"). Каждый резкий звук буквально терзает подготовленного зрителя, знающего, что случится дальше. Кроме того, это сейчас ощущается как виртуальный возврат ко временам ковидного карантина — было ведь чувство, что мир рушится, улицы пустеют и каждый теперь может быть врагом и убийцей. Вот этот комплекс душераздирающих эмоций "Тихое место 2" транслирует максимально точно.
© Paramount Pictures (2021)Кадр из фильма "Тихое место 2"
Кадр из фильма Тихое место 2
© Paramount Pictures (2021)
Кадр из фильма "Тихое место 2"
Дальше, если честно, будет не так круто, как могло бы быть. Но по-прежнему любопытнее почти всего хоррор-жанра, особенно мейнстримного разлива. Героиня Эмили Блант, поразительной в своем надломе актрисы, теперь отправляется в дорогу с многочисленными детьми, в том числе новорожденным. В пути они встречают друга из прошлого (обросший, косматый Киллиан Мерфи) и узнают, что, оказывается, возможно пожить спокойно, шумно и говорить вслух — в одном секретном месте.

Громко шифером шурша

Вновь сыграть лишь на подробной звуковой концепции не получилось бы — это бы казалось вторичным. Поэтому Красински превращает камерный сюжет, действие которого ранее разворачивалось лишь в пределах полузаброшенной усадьбы, в роуд-муви. Дорога здесь недлинная, но каждый шаг на этом пути воспринимается как отдельное происшествие, будто отсчитываешь: "Они снова выжили. Они снова выжили. Они снова выжили".
© Paramount Pictures (2021)Кадр из фильма "Тихое место 2"
Кадр из фильма Тихое место 2
© Paramount Pictures (2021)
Кадр из фильма "Тихое место 2"
Новый персонаж, сыгранный выразительным ирландцем Мерфи ("Острые козырьки"), тоже впечатляет — в своем эскапизме этот сломленный одинокий немолодой мужчина достиг своеобразного предела, когда заточил себя в звуконепроницаемую капсулу.
Но все же лучшее в этой картине — финал. Как и в прошлый раз, все очень напряженно и даже немного мучительно, но Красински придумал, как удивить и самых непрошибаемых фанатов жанра. Он умудряется усилить интенсивность экранного действия ровно в два раза, когда параллельно монтирует сразу две безвыходные ситуации с монстрами, в которые попадают разные герои в разных местах. И в обоих случаях им придется сверхбыстро придумать хитроумный выход и найти путь к спасению, решить по своеобразной звуковой головоломке в ограниченное время. Это сильнее, чем любая ловушка нового Конструктора из уже упоминавшейся "Пилы 9".
© Paramount Pictures (2021)Кадр из фильма "Тихое место 2"
Кадр из фильма Тихое место 2
© Paramount Pictures (2021)
Кадр из фильма "Тихое место 2"
Впрочем, кое-что стоит этому фильму предъявить в качестве претензии. Прежде всего Красински с двумя сценаристами находит способ вернуть во франшизу живую речь, и это серьезная проблема. Как и во многих других фильмах от голливудских киностудий-мейджоров, здесь большие трудности с устным словом — так люди не говорят. То ли русский перевод подкачал, то ли так все и было кривовато написано, но все же это критично для картины, которая настолько сильно опирается на звук. Ощущаешь себя монстром с гигантским ухом, жаждущим убивать, когда слышишь очередное блокбастерное клише.
Впрочем, "Тихое место 2" хочется простить, и фильм дает для этого немало возможностей. Как минимум стоит узнать, чем все закончится. Но финал здесь открытый, стало быть, будет и третья часть. А эту можно воспринимать как промежуточную, после которой Красински со товарищи сделает работу над ошибками и больше не наступит нам на ухо.
Кадр из фильма Туве
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