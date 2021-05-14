https://ria.ru/20210514/pila-1732129455.html

"Пила: Спираль" — жесткий, но поразительно увлекательный хоррор

"Пила: Спираль" — жесткий, но поразительно увлекательный хоррор

Новая часть "Пилы" казалась откровенно ненужной. Чего мы там не видели? Снова маньяк-моралист в маске будет ставить очередных страдальцев перед выбором — либо... РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T08:00

2021-05-14T08:00

2021-05-14T08:03

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Егор Беликов. Новая часть "Пилы" казалась откровенно ненужной. Чего мы там не видели? Снова маньяк-моралист в маске будет ставить очередных страдальцев перед выбором — либо увечье, либо верная гибель. Эта классическая и суперприбыльная (суммарные сборы — в районе миллиарда долларов) хоррор-франшиза живет уже с 2004 года. "Пила: Спираль" — аж девятая по порядку. Но странная киновселенная перезапустилась, и на удивление удачно. О чем это кино — в материале РИА Новости, притом совсем без спойлеров.Конструктор и его КонструкторПерво-наперво нужно сказать, что предыдущие семь частей "Пилы" до "Спирали" смотреть необязательно. Для понимания ключевой концепции достаточно только первого фильма — того, который умудрился собрать сто своих бюджетов в прокате. Все начинается тривиально — двое просыпаются запертыми в комнате, пристегнутые к батарее наручниками, и понимают — чтобы выйти, им нужно отпилить себе… ногу. И это все происходит не просто так — Джон Крамер, маньяк по имени Конструктор (или Пила), решил не убивать согрешивших людей, а карать их особо изощренным образом за грехи прошлого. Причем он никого собственноручно не крошит, лишь строит хитроумные системы, в которые вставляет живого (пока) человека как шестеренку.А теперь можно спокойно забывать даже это короткое описание глобального сюжета. Пусть действие "Спирали" и происходит после "Пилы 8", но это, как ни невероятно, чуть ли не первый по-настоящему оригинальный сиквел того самого первого фильма. Хотя вроде бы "оригинальный сиквел" — это оксюморон. Раз это адаптация, или продолжение, или спин-офф, или ребут — неважно, значит, основано на идее, что уже ранее где-то эксплуатировалась. Но в том-то и неожиданность.Убьют — тогда и приходите"Пила: Спираль" вообще не продолжает исходный сюжет про Крамера. Там есть маньяк, но новый, в маске свиньи, лишь подражающий Конструктору. Причем мы с самого начала этого немудрящего, чего скрывать, фильма не знаем, кто же он, и можем гадать вместе с главным героем. Кстати, его зовут Зик, он лос-анджелесский полицейский, и играет его всемирно известный стендап-комик Крис Рок. Наследник профессиональной династии (в роли заслуженного отца на пенсии — неподражаемый Сэмюэл Л. Джексон), он неожиданно обнаруживает, что в подмандатном ему городе завелся психопат, который убивает только его коллег-копов.Почему вдруг "Пила" так резко сменила жанр? На самом деле нет, не сменила. Эта серия всегда была не только про ужасы в классическом их понимании. Уже 17 лет нам показывают весьма напряженный, кровавый и подчеркнуто натуралистичный, но триллер. Не столько аттракцион-пугалка, сколько фильм-размышление о нынешних нравах.Конструктор ведь убивает не из-за непреодолимой внутренней тяги или ненависти к человечеству, как это обычно случается в реальности. Этот мститель-демиург пытается иезуитским методом перевоспитывать преступников, до которых не дотянулись руки правоохранителей. Но такое восстановленное правосудие в кадре выглядит куда страшнее, чем любой произвол: пытки Конструктора — крайне изобретательные в своей кровавости, и наблюдать за подобным очень некомфортно.Вместо бади-хоррора — полицейский детективНовой стороной изначальная задумка повернулась в девятой части франшизы. "Пила: Спираль" смотрится куда легче, чем все предыдущие весьма мрачные серии. Это кино, как ни странно, залитое солнцем. И Крис Рок иногда с радостью превращает хоррор в комедию (благо жанры очень близки: многое смешное может оказаться для нас чем-то пугающим, и наоборот). Кстати, сюжет о борьбе подражателя Конструктора с полицейским произволом из-за переноса проката фильма на год стал неожиданно актуальным. Америка сильно изменилась после смерти Джорджа Флойда и теперь наверняка присмотрится к этой картине повнимательнее.И у зрителей мотивация иная — теперь нам предлагают вместе с Зиком все же вычислить анонимного преступника. И есть возможность даже решить дедуктивным методом данную сценарную задачку быстрее, чем сам протагонист, что, как знает любой поклонник жанра детектива, чрезвычайно приятно. При этом экранного насилия в фильме не меньше, но эти сцены тоже стали как будто не такими натужно-ужасающими (для фанатов ловушек из "Пилы" нужно сказать, что ничего изобретательного они в "Спирали" не найдут). Авторы будто наконец осознали, что выступают в довольно-таки низком жанре, и отпустили вожжи, поэтому картина так легко смотрится.Правда, есть проблемы с темпоритмом: сюжет так долго набирает скорость, что ко второму акту можно даже немного приуныть. Но грандиозно быстрая сложносочиненная развязка все искупает, это надо знать заранее. Словом, навряд ли сегодняшний прокат предложит что-то достойнее для немудрящего, но приятного кинопросмотра, чем "Пилу: Спираль".Старый враг — лучше новых двухЕще одно важное наблюдение, на сей раз индустриальное: "Пила" окончательно отказалась от претензий на связность сюжета между разными фильмами. Теперь у режиссеров есть возможность при помощи неизменной концепции рассказывать интересные истории, и так, как выясняется, намного увлекательнее. Тот же эволюционный скачок случился недавно с киновселенной DC, где появились удивительные фильмы вроде "Джокера" или "Лиги справедливости Зака Снайдера". Может, и "Пила: Спираль" — это всего лишь эксперимент по оживлению заброшенного в дальний ящик медиаактива, но в данном редком случае эту запыленную и потертую интеллектуальную собственность не зря достали с антресолей.

https://ria.ru/20210513/kino-1731996349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, что посмотреть , кино и сериалы, сша