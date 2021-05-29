https://ria.ru/20210529/kamchatka-1734638997.html

"Груз 200": почему на Камчатке месяцами не могут похоронить умерших

"Груз 200": почему на Камчатке месяцами не могут похоронить умерших - РИА Новости, 29.05.2021

"Груз 200": почему на Камчатке месяцами не могут похоронить умерших

Жительница Камчатского края Зинаида Станилевич почти месяц не могла организовать похороны родного брата в селе Слаутное. Причину смерти выясняли следователи —... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T08:00

2021-05-29T08:00

2021-05-29T08:03

больницы

олюторский район

пенжинский район

камчатский край

деньги

общество

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Мария Марикян. Жительница Камчатского края Зинаида Станилевич почти месяц не могла организовать похороны родного брата в селе Слаутное. Причину смерти выясняли следователи — тело отправили на вскрытие в другой поселок, с которым только воздушное сообщение. Транспортировку на экспертизу обычно оплачивают, а вот на обратную дорогу приходится тратиться родственникам усопших. Аренда вертолета обходится в несколько сотен тысяч рублей. Еще есть вариант — отправить почтовым грузом: выйдет дешевле, но ждать дольше. РИА Новости разбиралось в ситуации.Билет в один конецВасилий из села Слаутное Пенжинского района умер 6 мая. Похоронить 41-летнего оленевода в положенный срок не вышло — следователи настояли на экспертизе. Ближайший морг — в трехстах километрах, в селе Тиличики Олюторского района. Добраться туда можно лишь вертолетом.Две недели тело хранили в специальной морозильной камере и только 21 мая доставили в Тиличики. Заключение было готово на следующий день. Однако возник вопрос, кто оплатит обратную перевозку."Заказать отдельный борт — пятьсот тысяч. Я работаю поваром, у моей семьи таких денег нет, — рассказывает Зинаида Станилевич. — Можно почтой, это сорок тысяч. Но неизвестно, сколько придется ждать. Вертолет не сдвинется с места, пока полностью не загрузится. Да и погода должна быть летная".Зинаида живет в соседнем селе Каменское. Оттуда в Слаутное — тоже вертолетом, поскольку "других вариантов в распутицу нет". Обращалась за помощью в сельскую и районную администрацию — там навстречу не пошли.Племянница Зинаиды из Петропавловска-Камчатского опубликовала жалобу в соцсетях — о проблеме заговорили в местных СМИ. После шумихи власти Камчатского края взяли расходы на себя. Тело Василия вернули в пятницу, 28 мая, похоронили в субботу утром."Мы не первые с таким столкнулись, подобное случается каждый год, — разводит руками Зинаида. — Села небольшие, все друг другу как родные. Чуть что — бросаем клич в общие группы в мессенджерах. В том числе просим помочь перевезти "груз 200". Так и собираем по крупицам деньги. А как еще?"Труп по почтеДо 2018-го вскрытия делали на местах. В Каменском, к примеру, есть больница. Хирург там раньше работал в том числе на ставке патологоанатома. Результаты отправлял почтой в Олюторскую центральную райбольницу."Привозили усопших и из других населенных пунктов, — говорит сельский глава Николай Козловский. — В 2018-м экспертизы на местах запретили. Теперь возим за триста километров. Зимой проще и дешевле — можно по зимникам. Проблема в том, что законодательно четко не определено, кто именно должен платить за транспортировку".В 2019-м Козловский сам организовывал перевозку умершего родственника в Тиличики и обратно. За свой счет."Тогда мы воспользовались почтовым бортом. Нам просто повезло: на неделе два рейса, судно было загружено под завязку. Обычно ждут неделями, а то и месяцами, — уточняет Козловский. — В общем потратили около ста тысяч. Но это моя инициатива, поскольку хотелось поскорее с этим разобраться".В 2020-м стало немного проще — обратную перевозку оплачивали из бюджета Корякского городского округа. Жителям труднодоступных районов, входящих в это муниципальное образование, нужно было лишь представить чиновникам необходимые документы.Но в 2021-м Корякский округ объединили с Министерством территориального развития Камчатского края. Былые договоренности уже не действуют, а продлевать их никто не спешит."В прошлом году перевозили двоих из Каменского. Семьям все возместили. А вот сейчас непонятно, как быть", — признается собеседник.Проблема жителей Пенжинского района решится, если в сельской больнице откроют морг, считает он. "Цена вопроса — пара миллионов. Я был в Тиличиках и видел, как все устроено. Небольшая комнатка, посередине — стол для вскрытий, сбоку — холодильник для усопших на четыре места, душ"."Хранили в сараях"Пока же мертвые ожидают транспортировки в морозильных камерах, которые, к слову, в труднодоступных селах установили только в 2018-м — в фельдшерско-акушерских пунктах. Глава поселка Ковран Тигильского района Ирина Квасова отмечает: раньше тела хранили до вскрытия где придется: в подвалах, сараях.Из Коврана мертвых везут в Палану — административный центр Корякского округа. Для многих родственников усопших стоимость транспортировки неподъемная: людям приходится влезать в долги, оформлять кредиты. Средняя зарплата тут — тридцать тысяч рублей."Выкручиваются кто как. В 2019-м был случай: родственники погибшего собрали на спецборт триста тысяч. Писали обращения на возврат, мы со своей стороны тоже пытались помочь. Однако так и не добились компенсации, — продолжает Ирина. — Один раз все же помогли — в прошлом году возместили расходы малоимущей семье"."Не наш уровень"В администрации Камчатского края подтвердили, что процедура перевозки тел на экспертизу не упорядочена. Раньше расходы компенсировали из краевого бюджета, но в последние годы деньги на это не выделяют.Каждый случай пока рассматривают индивидуально. Даже если муниципалитетам начнут системно выделять деньги на перевозку, тела все равно придется отправлять попутным транспортом. Нанимать отдельный вертолет для каждого "дорого и нецелесообразно".В свою очередь, губернатор Камчатского края Владимир Солодов на одном из последних оперативных совещаний сказал, что проблема не новая, ее не могут урегулировать уже многие годы. "Мы не должны придумывать решения от случая к случаю", — подчеркнул он.В краевом правительстве создали рабочую группу из специалистов местных министерств здравоохранения, транспорта, а также представителей самоуправления. К середине июня они должны озвучить конкретные предложения.Как отметил Ясевич, один из вариантов — разрешить вскрытия в селах. Местные власти организовать это своими силами не могут: нужно инициировать изменения в законодательстве на федеральном уровне.

https://ria.ru/20180613/1522360632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

больницы, олюторский район, пенжинский район, камчатский край, деньги, общество