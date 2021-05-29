https://ria.ru/20210529/ispaniya-1734590730.html

Власти Испании предлагают иностранцам заменить пляжный туризм сельским

Власти Испании предлагают иностранцам заменить пляжный туризм сельским - РИА Новости, 29.05.2021

Власти Испании предлагают иностранцам заменить пляжный туризм сельским

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал иностранных туристов заменить традиционный отпуск на море поездкой в испанскую сельскую местность, сообщает... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T00:20

2021-05-29T00:20

2021-05-29T00:20

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал иностранных туристов заменить традиционный отпуск на море поездкой в испанскую сельскую местность, сообщает "ЕвроПульс".Глава правительства отметил, что 42 процента испанских деревень подвержены риску депопуляции, хотя в среднем по Евросоюзу этот показатель едва достигает десяти процентов. По оценкам министра, во многих деревнях средняя плотность населения составляет менее 12 жителей на квадратный километр.Для поддержки вымирающих территорий власти также планирует улучшить доступ к интернету в сельской местности, развивать транспортные маршруты, а также предложить гранты молодым предпринимателям и малому бизнесу для работы там.Правительства европейских стран задумываются о том, чтобы сделать свою сельскую местность более привлекательной для туристов. В начале текущего года власти португальского острова Мадейра объявили, что создают первую в Европе "цифровую деревню". Она будет специализироваться на приеме необычных гостей — так называемых цифровых кочевников, которые работают удаленно и при этом путешествуют.

https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html

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