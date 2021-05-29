https://ria.ru/20210529/eroziya-1734740576.html

В ООН заявили об эрозии режима контроля над вооружениями

В ООН заявили об эрозии режима контроля над вооружениями - РИА Новости, 29.05.2021

В ООН заявили об эрозии режима контроля над вооружениями

Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне складывающейся вокруг Договора по открытому небу ситуации обеспокоен "эрозией режима контроля над вооружениями" между США и... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T17:22

2021-05-29T17:22

2021-05-29T17:22

россия

антониу гутерреш

договор по открытому небу

совет федерации рф

госдума рф

джо байден

владимир путин

оон

вашингтон (город)

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ООН, 29 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне складывающейся вокруг Договора по открытому небу ситуации обеспокоен "эрозией режима контроля над вооружениями" между США и Россией, заявили РИА Новости в офисе генерального секретаря.Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД выразили разочарование этим шагом США, заявив, что Вашингтон упустил еще один шанс сделать вклад в укрепление безопасности в Европе."Генеральному секретарю известно о решении Соединенных Штатов не возвращаться в Договор по открытому небу. Генеральный секретарь выразил сожаление по поводу выхода США из ДОН в ноябре прошлого года, а также в связи с недавними шагами Российской Федерации в сторону выхода из этого договора", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать нежелание США возвращаться в договор.По его словам, Гутерреш приветствует приверженность договору остальных государств-участников."Генеральный секретарь… выражает обеспокоенность в связи с эрозией режима контроля над вооружениями между США и Россией", - заявили в офисе.Режим контроля над вооружениями и укрепления доверия выгоден с точки зрения обеспечения безопасности всему международному сообществу - он ограничивает "соревнование в области стратегических вооружений", отметили в офисе генсека ООН. "Перед лицом ухудшающейся обстановки в области международной безопасности это сейчас важнее, чем когда-либо", - указал собеседник агентства.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации соглашения в Госдуму, которая на пленарном заседании поддержала документ, после чего он был передан в Совет Федерации. Совфед намерен рассмотреть закон о денонсации договора на заседании 2 июня, после его одобрения в СФ закон поступит на подпись президенту.

https://ria.ru/20210529/snv-1734740123.html

https://ria.ru/20210529/zapugivanie-1734639992.html

https://ria.ru/20210528/mid-1734655052.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, антониу гутерреш, договор по открытому небу, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, владимир путин, оон, вашингтон (город), сша, в мире