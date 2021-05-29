В ООН заявили об эрозии режима контроля над вооружениями
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
ООН, 29 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне складывающейся вокруг Договора по открытому небу ситуации обеспокоен "эрозией режима контроля над вооружениями" между США и Россией, заявили РИА Новости в офисе генерального секретаря.
Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД выразили разочарование этим шагом США, заявив, что Вашингтон упустил еще один шанс сделать вклад в укрепление безопасности в Европе.
"Генеральному секретарю известно о решении Соединенных Штатов не возвращаться в Договор по открытому небу. Генеральный секретарь выразил сожаление по поводу выхода США из ДОН в ноябре прошлого года, а также в связи с недавними шагами Российской Федерации в сторону выхода из этого договора", - сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать нежелание США возвращаться в договор.
По его словам, Гутерреш приветствует приверженность договору остальных государств-участников.
"Генеральный секретарь… выражает обеспокоенность в связи с эрозией режима контроля над вооружениями между США и Россией", - заявили в офисе.
Режим контроля над вооружениями и укрепления доверия выгоден с точки зрения обеспечения безопасности всему международному сообществу - он ограничивает "соревнование в области стратегических вооружений", отметили в офисе генсека ООН. "Перед лицом ухудшающейся обстановки в области международной безопасности это сейчас важнее, чем когда-либо", - указал собеседник агентства.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации соглашения в Госдуму, которая на пленарном заседании поддержала документ, после чего он был передан в Совет Федерации. Совфед намерен рассмотреть закон о денонсации договора на заседании 2 июня, после его одобрения в СФ закон поступит на подпись президенту.