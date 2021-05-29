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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210529/ekonomika-1734699185.html
Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику - РИА Новости, 29.05.2021
Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
Вакцинация населения от коронавируса принесет России в 2021 году более 1% ВВП благодаря тому, что позволит не закрывать сектор услуг и транспорт, спрогнозировал РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T09:04
2021-05-29T09:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил сухов
михаил мурашко
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вакцинация населения от коронавируса принесет России в 2021 году более 1% ВВП благодаря тому, что позволит не закрывать сектор услуг и транспорт, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов."Наличие вакцин позволяет не прибегать вновь к существенному ограничению сектора услуг и транспорта. Продолжительность жизни растет не только из-за снижения смертности непосредственно от COVID-19, но и от лучшей доступности услуг системы здравоохранения", - сказал он в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Так или иначе, по нашим оценкам, в 2021 году положительный эффект от применения вакцин составит более 1% ВВП", - прогнозирует он.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 мая заявил, что почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ.Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус в россии, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил сухов, михаил мурашко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику

09:04 29.05.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Медик набирает в шприц российский препарат Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вакцинация населения от коронавируса принесет России в 2021 году более 1% ВВП благодаря тому, что позволит не закрывать сектор услуг и транспорт, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
"Наличие вакцин позволяет не прибегать вновь к существенному ограничению сектора услуг и транспорта. Продолжительность жизни растет не только из-за снижения смертности непосредственно от COVID-19, но и от лучшей доступности услуг системы здравоохранения", - сказал он в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Так или иначе, по нашим оценкам, в 2021 году положительный эффект от применения вакцин составит более 1% ВВП", - прогнозирует он.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 мая заявил, что почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ.
Медицинский работник в павильоне компании Эвотэк-Мирай Геномикс на выставке в рамках XXVI Всероссийской конференции Клиническая лаборатория : от анализа к диагнозу в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 11:08Сказано в эфире
Биолог объяснил, зачем нужны два компонента вакцины от COVID-19
Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Михаил СуховМихаил МурашкоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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