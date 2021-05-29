https://ria.ru/20210529/ekonomika-1734699185.html

Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику

Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику - РИА Новости, 29.05.2021

Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику

Вакцинация населения от коронавируса принесет России в 2021 году более 1% ВВП благодаря тому, что позволит не закрывать сектор услуг и транспорт, спрогнозировал РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T09:04

2021-05-29T09:04

2021-05-29T09:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил сухов

михаил мурашко

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вакцинация населения от коронавируса принесет России в 2021 году более 1% ВВП благодаря тому, что позволит не закрывать сектор услуг и транспорт, спрогнозировал в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов."Наличие вакцин позволяет не прибегать вновь к существенному ограничению сектора услуг и транспорта. Продолжительность жизни растет не только из-за снижения смертности непосредственно от COVID-19, но и от лучшей доступности услуг системы здравоохранения", - сказал он в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Так или иначе, по нашим оценкам, в 2021 году положительный эффект от применения вакцин составит более 1% ВВП", - прогнозирует он.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 27 мая заявил, что почти 17 миллионов россиян привиты от коронавируса первым компонентом вакцин. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ.Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/vaktsina-1733780441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил сухов, михаил мурашко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество