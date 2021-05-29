https://ria.ru/20210529/buzova-1734766450.html

Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой

Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой - РИА Новости, 29.05.2021

Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой

Жители Волгограда остались недовольны поведением певицы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest. Об этом пишет "Блокнот". РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T22:53

2021-05-29T22:53

2021-05-29T22:53

шоубиз

ольга бузова

волгоград

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Жители Волгограда остались недовольны поведением певицы Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest. Об этом пишет "Блокнот". По данным портала, на выступление певицы пришли не более тысячи человек. Бузова вышла на сцену на час позже запланированного времени. Появившись перед зрителями, артистка нецензурно выругалась в микрофон. "Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура", — сказала она.Бузова исполнила три песни, после чего ушла со сцены. Подтанцовка продолжила выступление без певицы.После этого Бузова продолжила что-то неразборчиво говорить в микрофон из-за кулис. На сцену она вернулась через несколько минут в другом костюме. В какой-то момент она показала зрителям средний палец."Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами", — отметила она. Многих жителей Волгограда возмутило выступление певицы. "Странное поведение, выругалась матом, потом ушла, плясали одни пацаны. Не совсем понятно, что происходит. У нее заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении", — цитирует портал одного из горожан. "Она же не в адеквате! Почему не привлекли к ответственности за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественном месте?" — поинтересовался один из комментаторов."Мы вообще были в шоке, когда увидели это! Мало того, что некоторые семьи пришли с детьми отдохнуть и посмотреть на звезд, так были и взрослые люди, для которых Бузова и так вызывает не совсем приятные эмоции, так еще и такое они были увидеть явно не готовы ", — сказала другая зрительница интернет-газете "Кривое зеркало".

https://ria.ru/20190909/1558505470.html

https://ria.ru/20190930/1559261267.html

волгоград

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ольга бузова, волгоград