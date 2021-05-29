https://ria.ru/20210529/britantsy-1734754426.html
Британцы высмеяли Столтенберга за слова о России и Белоруссии
Британцы высмеяли Столтенберга за слова о России и Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2021
Британцы высмеяли Столтенберга за слова о России и Белоруссии
Читатели Daily Mail высмеяли генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не мог произойти без... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T20:03
2021-05-29T20:03
2021-05-29T20:45
россия
ryanair
нато
белоруссия
йенс столтенберг
в мире
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"Смени пластинку". Британцы высмеяли Столтенберга за слова о России и Белоруссии
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail высмеяли генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не мог произойти без участия России.Выступая 28 мая на палубе британского авианосца "Королева Елизавета", Столтенберг заявил, что ему "трудно поверить", будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились "очень тесные отношения".Многие британцы сочли слова генсека НАТО неубедительными."А как насчет причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счет?" — спросил Cannibal Culture."А мне просто интересно, что сделали бы власти Соединенных Штатов, если бы они узнали, что человек, сделавший то же самое, что сделал Роман, находится в американском воздушном пространстве? Это парень опубликовал имена и адреса офицеров полиции и призывал к совершению терактов на своем канале в соцсетях. ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои идиотские идеи", — написал пользователь CnyTHuk."Давайте будем честными: Протасевич — вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона "Азов", — отметил Dekster."А я помню, как Соединенное Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолет с президентом страны на борту", — напомнил пользователь Suusi M-B.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел Минске из-за сообщения о заложенной бомбе. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов Протасевича задержали. Против него возбудили уголовное дело, в том числе и по статье "Организация массовых беспорядков". Ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734664850.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, ryanair, нато, белоруссия, йенс столтенберг, в мире
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
высмеяли генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не мог произойти без участия России
.
Выступая 28 мая на палубе британского авианосца "Королева Елизавета", Столтенберг заявил, что ему "трудно поверить", будто Москва
не причастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией
сложились "очень тесные отношения".
Многие британцы сочли слова генсека НАТО
неубедительными.
"А как насчет причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счет?" — спросил Cannibal Culture.
"И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!" — заметил Tigressor.
"А мне просто интересно, что сделали бы власти Соединенных Штатов, если бы они узнали, что человек, сделавший то же самое, что сделал Роман, находится в американском воздушном пространстве? Это парень опубликовал имена и адреса офицеров полиции и призывал к совершению терактов на своем канале в соцсетях. ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои идиотские идеи", — написал пользователь CnyTHuk.
"Давайте будем честными: Протасевич — вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона "Азов", — отметил Dekster.
"А у Столтенберга есть какие-то достоверные доказательства, или же это всего лишь его предположения? Вести подобные разговоры попросту несерьезно", — подчеркнул Andre Z.
"А я помню, как Соединенное Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия
захватила боливийский самолет с президентом страны на борту", — напомнил пользователь Suusi M-B.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел Минске из-за сообщения о заложенной бомбе. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов Протасевича задержали. Против него возбудили уголовное дело, в том числе и по статье "Организация массовых беспорядков". Ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>