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Хорошие новости
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Спасенных в Ленинградской области тюленей выпустили в Финский залив
Спасенных в Ленинградской области тюленей выпустили в Финский залив - РИА Новости, 28.05.2021
Спасенных в Ленинградской области тюленей выпустили в Финский залив
Два серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T19:11
2021-05-28T20:07
хорошие новости
гуп «водоканал санкт-петербурга
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
финский залив
репино
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Два серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в Репино в Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".В пятницу специалисты центра при поддержке ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выпустили двух подопечных — самку серого тюленя Лебяжку и самца Крикушу.Крикушу привезли из порта Усть-Луга 1 апреля. Он стал первым пациентом центра в этом сезоне. Лебяжку спасли жители поселка Лебяжье. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов. Они быстро освоились, пошли на поправку и стали набирать вес. К моменту самостоятельной жизни каждый весит более 45 килограммов."На место выпуска животных доставили на специальной машине ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с погрузочной платформой. Оказавшись у воды, Крикуша молниеносно сориентировался на местности и уверенно направился к заливу. Лебяжка оказалась более застенчивой: она осторожно осмотрелась и к воде отправилась не спеша, через несколько минут", — говорится в сообщении предприятия.Остальных подопечных центра продолжают готовить к выпуску в море.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории сооружений "Водоканала" в Репино открыли в сентябре 2014-го. С 2013 года его сотрудники спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.
https://ria.ru/20210526/nerpa-1734326074.html
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финский залив
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гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, финский залив, репино, санкт-петербург, общество

Спасенных в Ленинградской области тюленей выпустили в Финский залив

19:11 28.05.2021 (обновлено: 20:07 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" в поселке Тавричанка Приморского края
Тюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Два серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в Репино в Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
В пятницу специалисты центра при поддержке ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выпустили двух подопечных — самку серого тюленя Лебяжку и самца Крикушу.
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В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы
Крикушу привезли из порта Усть-Луга 1 апреля. Он стал первым пациентом центра в этом сезоне. Лебяжку спасли жители поселка Лебяжье. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов. Они быстро освоились, пошли на поправку и стали набирать вес. К моменту самостоятельной жизни каждый весит более 45 килограммов.
"На место выпуска животных доставили на специальной машине ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с погрузочной платформой. Оказавшись у воды, Крикуша молниеносно сориентировался на местности и уверенно направился к заливу. Лебяжка оказалась более застенчивой: она осторожно осмотрелась и к воде отправилась не спеша, через несколько минут", — говорится в сообщении предприятия.
Остальных подопечных центра продолжают готовить к выпуску в море.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории сооружений "Водоканала" в Репино открыли в сентябре 2014-го. С 2013 года его сотрудники спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.
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Хорошие новостиГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаЦентр изучения и сохранения морских млекопитающихФинский заливРепиноСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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