https://ria.ru/20210528/tyuleni-1734659955.html

Спасенных в Ленинградской области тюленей выпустили в Финский залив

Спасенных в Ленинградской области тюленей выпустили в Финский залив - РИА Новости, 28.05.2021

Спасенных в Ленинградской области тюленей выпустили в Финский залив

Два серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T19:11

2021-05-28T19:11

2021-05-28T20:07

хорошие новости

гуп «водоканал санкт-петербурга

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

финский залив

репино

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Два серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в Репино в Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".В пятницу специалисты центра при поддержке ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выпустили двух подопечных — самку серого тюленя Лебяжку и самца Крикушу.Крикушу привезли из порта Усть-Луга 1 апреля. Он стал первым пациентом центра в этом сезоне. Лебяжку спасли жители поселка Лебяжье. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов. Они быстро освоились, пошли на поправку и стали набирать вес. К моменту самостоятельной жизни каждый весит более 45 килограммов."На место выпуска животных доставили на специальной машине ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с погрузочной платформой. Оказавшись у воды, Крикуша молниеносно сориентировался на местности и уверенно направился к заливу. Лебяжка оказалась более застенчивой: она осторожно осмотрелась и к воде отправилась не спеша, через несколько минут", — говорится в сообщении предприятия.Остальных подопечных центра продолжают готовить к выпуску в море.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории сооружений "Водоканала" в Репино открыли в сентябре 2014-го. С 2013 года его сотрудники спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.

https://ria.ru/20210526/nerpa-1734326074.html

https://ria.ru/20210510/nerpa-1731677921.html

финский залив

репино

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, финский залив, репино, санкт-петербург, общество