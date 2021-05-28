Спасенных в Ленинградской области тюленей выпустили в Финский залив
19:11 28.05.2021 (обновлено: 20:07 28.05.2021)
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих "Тюлень" в поселке Тавричанка Приморского края
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Два серых тюленя вернулись в Финский залив после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих, работающем на территории очистных сооружений в Репино в Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
В пятницу специалисты центра при поддержке ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выпустили двух подопечных — самку серого тюленя Лебяжку и самца Крикушу.
Крикушу привезли из порта Усть-Луга 1 апреля. Он стал первым пациентом центра в этом сезоне. Лебяжку спасли жители поселка Лебяжье. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов. Они быстро освоились, пошли на поправку и стали набирать вес. К моменту самостоятельной жизни каждый весит более 45 килограммов.
"На место выпуска животных доставили на специальной машине ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" с погрузочной платформой. Оказавшись у воды, Крикуша молниеносно сориентировался на местности и уверенно направился к заливу. Лебяжка оказалась более застенчивой: она осторожно осмотрелась и к воде отправилась не спеша, через несколько минут", — говорится в сообщении предприятия.
Остальных подопечных центра продолжают готовить к выпуску в море.
Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на территории сооружений "Водоканала" в Репино открыли в сентябре 2014-го. С 2013 года его сотрудники спасли и вернули в дикую природу более сотни нерп и тюленей.