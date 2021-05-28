https://ria.ru/20210528/trassa-1734625286.html

Самые разбитые участки трассы на Санкт-Петербург отремонтируют летом

Самые разбитые участки трассы на Санкт-Петербург отремонтируют летом - РИА Новости, 28.05.2021

Самые разбитые участки трассы на Санкт-Петербург отремонтируют летом

Капитальный ремонт самых разрушенных участков федеральной автодороги А-215 из Архангельска в Санкт-Петербург, проходящих по Вологодской области, начнется летом, РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:10

2021-05-28T17:10

2021-05-28T21:07

вологодская область

архангельская область

ленинградская область

санкт-петербург

олег кувшинников

общество

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ВОЛОГДА, 28 мая – РИА Новости. Капитальный ремонт самых разрушенных участков федеральной автодороги А-215 из Архангельска в Санкт-Петербург, проходящих по Вологодской области, начнется летом, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе прямого общения с вологжанами в социальной сети.Капитальный ремонт трассы начнется на 30 километровом участке от границы с Ленинградской областью до деревни Верхнее Понизовье. В ходе капитального ремонта грунтовое покрытие на этих участках заменят на асфальтовое. Завершить работы планируют в 2022 годуФедеральная трасса А-215 известная как "Звездный маршрут" была образована из нескольких региональных и передана в федеральную собственность в 2019 году. Она связывает Санкт-Петербург и Архангельскую область и проходит через Плесецк. Протяженность в границах Вологодской области составляет чуть более 100 километров, из которых часть не имеет даже асфальтового покрытия.

https://ria.ru/20210527/remont-1734421581.html

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ленинградская область

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архангельская область, ленинградская область, санкт-петербург, олег кувшинников, общество