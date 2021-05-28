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Самые разбитые участки трассы на Санкт-Петербург отремонтируют летом
Самые разбитые участки трассы на Санкт-Петербург отремонтируют летом - РИА Новости, 28.05.2021
Самые разбитые участки трассы на Санкт-Петербург отремонтируют летом
Капитальный ремонт самых разрушенных участков федеральной автодороги А-215 из Архангельска в Санкт-Петербург, проходящих по Вологодской области, начнется летом, РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:10
2021-05-28T21:07
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санкт-петербург
олег кувшинников
общество
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ВОЛОГДА, 28 мая – РИА Новости. Капитальный ремонт самых разрушенных участков федеральной автодороги А-215 из Архангельска в Санкт-Петербург, проходящих по Вологодской области, начнется летом, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе прямого общения с вологжанами в социальной сети.Капитальный ремонт трассы начнется на 30 километровом участке от границы с Ленинградской областью до деревни Верхнее Понизовье. В ходе капитального ремонта грунтовое покрытие на этих участках заменят на асфальтовое. Завершить работы планируют в 2022 годуФедеральная трасса А-215 известная как "Звездный маршрут" была образована из нескольких региональных и передана в федеральную собственность в 2019 году. Она связывает Санкт-Петербург и Архангельскую область и проходит через Плесецк. Протяженность в границах Вологодской области составляет чуть более 100 километров, из которых часть не имеет даже асфальтового покрытия.
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архангельская область, ленинградская область, санкт-петербург, олег кувшинников, общество

Самые разбитые участки трассы на Санкт-Петербург отремонтируют летом

17:10 28.05.2021 (обновлено: 21:07 28.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба администрации Вологодской областиРемонтные работы на участке федеральной автодороги А-215, проходящих по Вологодской области
Ремонтные работы на участке федеральной автодороги А-215, проходящих по Вологодской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : пресс-служба администрации Вологодской области
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ВОЛОГДА, 28 мая – РИА Новости. Капитальный ремонт самых разрушенных участков федеральной автодороги А-215 из Архангельска в Санкт-Петербург, проходящих по Вологодской области, начнется летом, сообщил губернатор Олег Кувшинников в ходе прямого общения с вологжанами в социальной сети.
"Спешу поделиться с вами радостной новостью: на ремонт самых разрушенных участков трассы выделен 1 миллиард 900 миллионов рублей. В июне подрядчик должен приступить к работам", – рассказал Олег Кувшинников.
Капитальный ремонт трассы начнется на 30 километровом участке от границы с Ленинградской областью до деревни Верхнее Понизовье. В ходе капитального ремонта грунтовое покрытие на этих участках заменят на асфальтовое. Завершить работы планируют в 2022 году
Федеральная трасса А-215 известная как "Звездный маршрут" была образована из нескольких региональных и передана в федеральную собственность в 2019 году. Она связывает Санкт-Петербург и Архангельскую область и проходит через Плесецк. Протяженность в границах Вологодской области составляет чуть более 100 километров, из которых часть не имеет даже асфальтового покрытия.
Ремонт - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 14:25Вологодская область
На Вологодчине за лето отремонтируют 38 сельских домов культуры
 
Вологодская областьАрхангельская областьЛенинградская областьСанкт-ПетербургОлег КувшинниковОбщество
 
 
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