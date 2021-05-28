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Austrian Airlines получила разрешение на рейс в Москву в облет Белоруссии
Austrian Airlines получила разрешение на рейс в Москву в облет Белоруссии - РИА Новости, 28.05.2021
Austrian Airlines получила разрешение на рейс в Москву в облет Белоруссии
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить рейс Вена — Москва в пятницу в облет Белоруссии, сообщила РИА Новости представитель австрийской авиакомпании. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:21
2021-05-28T12:53
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ВЕНА, 28 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Россия разрешила Austrian Airlines выполнить рейс Вена — Москва в пятницу в облет Белоруссии, сообщила РИА Новости представитель австрийской авиакомпании."Для дальнейших запланированных пассажирских рейсов в Москву, а также грузовых рейсов в Нанкин разрешения на альтернативный маршрут пока нет. Austrian Airlines рассчитывает и здесь на положительный ответ российских властей", — сказала собеседница агентства.После инцидента с самолетом Ryanair Брюссель рекомендовал европейским авиакомпаниям не летать над Белоруссией, а также закрыл для авиакомпаний республики свое воздушное пространство. Россия таких мер не вводила.Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс лайнер сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Западные страны раскритиковали произошедшее. Они заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, хотя белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку. Позже авиационные власти обнародовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз в адрес экипажа.
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москва, россия, белоруссия, austrian airlines , в мире

Austrian Airlines получила разрешение на рейс в Москву в облет Белоруссии

11:21 28.05.2021 (обновлено: 12:53 28.05.2021)
 
© AP Photo / Matthias SchraderСамолет авиакомпании Austrian Airlines
Самолет авиакомпании Austrian Airlines - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Matthias Schrader
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ВЕНА, 28 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Россия разрешила Austrian Airlines выполнить рейс Вена — Москва в пятницу в облет Белоруссии, сообщила РИА Новости представитель австрийской авиакомпании.
"Для дальнейших запланированных пассажирских рейсов в Москву, а также грузовых рейсов в Нанкин разрешения на альтернативный маршрут пока нет. Austrian Airlines рассчитывает и здесь на положительный ответ российских властей", — сказала собеседница агентства.
После инцидента с самолетом Ryanair Брюссель рекомендовал европейским авиакомпаниям не летать над Белоруссией, а также закрыл для авиакомпаний республики свое воздушное пространство. Россия таких мер не вводила.
Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс лайнер сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее. Они заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, хотя белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
Позже авиационные власти обнародовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз в адрес экипажа.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
10:42
ФБР начало расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске
 
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