https://ria.ru/20210528/razreshenie-1734549768.html

Austrian Airlines получила разрешение на рейс в Москву в облет Белоруссии

Austrian Airlines получила разрешение на рейс в Москву в облет Белоруссии - РИА Новости, 28.05.2021

Austrian Airlines получила разрешение на рейс в Москву в облет Белоруссии

Россия разрешила Austrian Airlines выполнить рейс Вена — Москва в пятницу в облет Белоруссии, сообщила РИА Новости представитель австрийской авиакомпании. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T11:21

2021-05-28T11:21

2021-05-28T12:53

москва

россия

белоруссия

austrian airlines

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734556412_222:0:3059:1596_1920x0_80_0_0_ff4093ef4e3f92f534c8244720fbb32e.jpg

ВЕНА, 28 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Россия разрешила Austrian Airlines выполнить рейс Вена — Москва в пятницу в облет Белоруссии, сообщила РИА Новости представитель австрийской авиакомпании."Для дальнейших запланированных пассажирских рейсов в Москву, а также грузовых рейсов в Нанкин разрешения на альтернативный маршрут пока нет. Austrian Airlines рассчитывает и здесь на положительный ответ российских властей", — сказала собеседница агентства.После инцидента с самолетом Ryanair Брюссель рекомендовал европейским авиакомпаниям не летать над Белоруссией, а также закрыл для авиакомпаний республики свое воздушное пространство. Россия таких мер не вводила.Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс лайнер сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Западные страны раскритиковали произошедшее. Они заявили, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом, хотя белорусская сторона с этим не согласна и утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку. Позже авиационные власти обнародовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210528/samolet-1734541323.html

москва

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, россия, белоруссия, austrian airlines , в мире