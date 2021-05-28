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Глава Приамурья поручил разобраться с проблемами школьников из Чигирей
Глава Приамурья поручил разобраться с проблемами школьников из Чигирей - РИА Новости, 28.05.2021
Глава Приамурья поручил разобраться с проблемами школьников из Чигирей
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разобраться с проблемами обеспечения местами в школах первоклассников, которые проживают в микрорайоне... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T11:51
2021-05-28T11:51
василий орлов (губернатор)
амурская область
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разобраться с проблемами обеспечения местами в школах первоклассников, которые проживают в микрорайоне "Тепличный" села Чигири Благовещенского района.Как сообщает правительство Амурской области, о проблеме Орлову во время личного приема рассказала жительница микрорайона Елена Серова."По территориальному делению мы, проживая в "Тепличном", относимся к школе в селе Чигири. До нее 6 километров, автобусные маршруты, в том числе и школьные, от нашего микрорайона к школе не ходят. Нам было бы удобней посещать 16-ю школу города (Благовещенска). Как пояснили а школе, мы можем получить место только после 6 июля и при наличии свободных мест. Сейчас там формируется пять первых классов по 30 человек, думаю, они будут полностью укомплектованы", - рассказала Серова губернатору.Как сообщает правительство Приамурья, "глава региона обратил внимание руководства Благовещенского района и Благовещенска решить вопрос с территориальной принадлежностью микрорайона "Тепличный", передав территорию в ведение городской администрации".Также сейчас согласовывается техническое задание по строительству ещё одной школы в селе Чигири."В настоящее время рядом с "Тепличным" ведётся строительство новой школы на 1500 мест, по планам, она закроет всю потребность в школьных местах", - уточняют власти.Также у Орлова попросили помощи в приобретении новой формы для футбольной команды Экимчанской школы, губернатор поручил областному минспорту приобрести форму за счёт средств Амурской региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Детская футбольная лига "Амурец".Жительница района Астрахановка Благовещенска Валентина Улихина рассказала Орлову, что зимой в многоэтажках в переулке Южный холодно, как отмечают власти, министерство ЖКХ Приамурья знает о проблеме, было зарегистрировано 23 жалобы на холод в квартирах, также поступали обращения об отсутствии горячей воды. Проблемы возникли из-за перебоев в работе котельной. По требованию администрации Благовещенска "Амурские коммунальные системы" за счёт собственных средств установят дополнительные котлы."Губернатор области дал поручение министерству ЖКХ региона держать на контроле прохождение отопительного периода в данных домах и проверить температуру в домах в декабре 2021 года. Руководству государственной жилищной инспекции региона было поручено проверить работу управляющей компании, обслуживающей дома, где имеются проблемы с отоплением", - сообщает правительство Приамурья.
https://ria.ru/20200906/shkola-1576839335.html
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василий орлов (губернатор), амурская область, благовещенск, общество

Глава Приамурья поручил разобраться с проблемами школьников из Чигирей

11:51 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил разобраться с проблемами обеспечения местами в школах первоклассников, которые проживают в микрорайоне "Тепличный" села Чигири Благовещенского района.
Как сообщает правительство Амурской области, о проблеме Орлову во время личного приема рассказала жительница микрорайона Елена Серова.
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"По территориальному делению мы, проживая в "Тепличном", относимся к школе в селе Чигири. До нее 6 километров, автобусные маршруты, в том числе и школьные, от нашего микрорайона к школе не ходят. Нам было бы удобней посещать 16-ю школу города (Благовещенска). Как пояснили а школе, мы можем получить место только после 6 июля и при наличии свободных мест. Сейчас там формируется пять первых классов по 30 человек, думаю, они будут полностью укомплектованы", - рассказала Серова губернатору.
Как сообщает правительство Приамурья, "глава региона обратил внимание руководства Благовещенского района и Благовещенска решить вопрос с территориальной принадлежностью микрорайона "Тепличный", передав территорию в ведение городской администрации".
Также сейчас согласовывается техническое задание по строительству ещё одной школы в селе Чигири.
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"В настоящее время рядом с "Тепличным" ведётся строительство новой школы на 1500 мест, по планам, она закроет всю потребность в школьных местах", - уточняют власти.
Также у Орлова попросили помощи в приобретении новой формы для футбольной команды Экимчанской школы, губернатор поручил областному минспорту приобрести форму за счёт средств Амурской региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Детская футбольная лига "Амурец".
"Нужно выйти на руководство школы, попросить потребность в форме и не только для футбольной команды. В целом нужно системно подойти к решению вопроса и разработать некую систему грантов для школ. За определенные заслуги образовательным учреждениям можно выделять средства на приобретение спортинвентаря или других необходимых вещей для обучения ребят", - сказал Орлов.
Жительница района Астрахановка Благовещенска Валентина Улихина рассказала Орлову, что зимой в многоэтажках в переулке Южный холодно, как отмечают власти, министерство ЖКХ Приамурья знает о проблеме, было зарегистрировано 23 жалобы на холод в квартирах, также поступали обращения об отсутствии горячей воды. Проблемы возникли из-за перебоев в работе котельной. По требованию администрации Благовещенска "Амурские коммунальные системы" за счёт собственных средств установят дополнительные котлы.
"Губернатор области дал поручение министерству ЖКХ региона держать на контроле прохождение отопительного периода в данных домах и проверить температуру в домах в декабре 2021 года. Руководству государственной жилищной инспекции региона было поручено проверить работу управляющей компании, обслуживающей дома, где имеются проблемы с отоплением", - сообщает правительство Приамурья.
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Василий Орлов (губернатор)Амурская областьБлаговещенскОбщество
 
 
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