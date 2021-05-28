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В Петербурге проверили готовность объектов энергетики к ПМЭФ
В Петербурге проверили готовность объектов энергетики к ПМЭФ - РИА Новости, 28.05.2021
В Петербурге проверили готовность объектов энергетики к ПМЭФ
В Петербурге на объектах энергетики прошли учения противоаварийных сил и средств для проверки готовности к проведению Петербургского международного... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T21:52
2021-05-28T21:52
2021-05-28T21:52
петербургский международный экономический форум
россия
санкт-петербург
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. В Петербурге на объектах энергетики прошли учения противоаварийных сил и средств для проверки готовности к проведению Петербургского международного экономического форума и ЕВРО-2020, сообщили в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля."Органы власти и ресурсоснабжающие организации отрабатывали взаимодействие при устранении технологических нарушений на энергообъектах и объектах коммунального хозяйства города, задействованных в проведении Петербургского международного экономического форума-2021 и ЕВРО-2020", - говорится в сообщении аппарата вице-губернатора.По замыслу учений, на территории города и области прогнозировались неблагоприятные погодные явления: высокая температура, сильный ветер, дожди и грозы, которые приводят к отключению электроснабжения, в том числе объектов, задействованных в проведении крупных международных мероприятий. Также происходят многочисленные аварии на объектах, тепло-, водо- и газоснабжения, затруднено движение городского электротранспорта."В ходе тренировки энергетики устраняли дефекты на сетях горячего и холодного водоснабжения, газопроводах, восстанавливали линии электроснабжения, работу электроподстанций и котельных. Во время учений было отработано 12 различных вводных по устранению технологических нарушений на сетях и объектах энергоснабжения", - сообщается в пресс-релизе.Основные мероприятия учений прошли на двух крупнейших площадках – стадионе "Зенит Арена" и конгрессно-выставочном комплексе "Экспофорум". Кроме того, были задействованы площадки в Центральном, Московском, Курортном, Колпинском, Выборгском, Невском районах.Дрегваль, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что во время учений инженерно-энергетический комплекс города продемонстрировал готовность действовать слаженно и оперативно. Все условные отключения на объектах были оперативно устранены, ресурсоснабжение потребителей восстановлено.
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россия, санкт-петербург, пмэф, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости.
В Петербурге
на объектах энергетики прошли учения противоаварийных сил и средств для проверки готовности к проведению Петербургского международного экономического форума и ЕВРО-2020, сообщили в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля.
"Органы власти и ресурсоснабжающие организации отрабатывали взаимодействие при устранении технологических нарушений на энергообъектах и объектах коммунального хозяйства города, задействованных в проведении Петербургского международного экономического форума-2021 и ЕВРО-2020", - говорится в сообщении аппарата вице-губернатора.
По замыслу учений, на территории города и области прогнозировались неблагоприятные погодные явления: высокая температура, сильный ветер, дожди и грозы, которые приводят к отключению электроснабжения, в том числе объектов, задействованных в проведении крупных международных мероприятий. Также происходят многочисленные аварии на объектах, тепло-, водо- и газоснабжения, затруднено движение городского электротранспорта.
"В ходе тренировки энергетики устраняли дефекты на сетях горячего и холодного водоснабжения, газопроводах, восстанавливали линии электроснабжения, работу электроподстанций и котельных. Во время учений было отработано 12 различных вводных по устранению технологических нарушений на сетях и объектах энергоснабжения", - сообщается в пресс-релизе.
Основные мероприятия учений прошли на двух крупнейших площадках – стадионе "Зенит Арена" и конгрессно-выставочном комплексе "Экспофорум". Кроме того, были задействованы площадки в Центральном, Московском, Курортном, Колпинском, Выборгском, Невском районах.
Дрегваль, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что во время учений инженерно-энергетический комплекс города продемонстрировал готовность действовать слаженно и оперативно. Все условные отключения на объектах были оперативно устранены, ресурсоснабжение потребителей восстановлено.