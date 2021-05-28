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Туризм
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Туристка спустя десять лет получила из России ответ на письмо в бутылке
Туристка спустя десять лет получила из России ответ на письмо в бутылке - РИА Новости, 28.05.2021
Туристка спустя десять лет получила из России ответ на письмо в бутылке
Туристка из Польши, которая бросила сообщение в бутылке в Финский залив во время поездки в Россию, получила ответ десять лет спустя, сообщает Upi. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T00:27
2021-05-28T00:27
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Туристка из Польши, которая бросила сообщение в бутылке в Финский залив во время поездки в Россию, получила ответ десять лет спустя, сообщает Upi.Наталия Куновска рассказала, что в 2011 году училась в университете в Кракове и посетила Санкт-Петербург в рамках международного студенческого обмена."Я была со своей подругой на пляже, и нам пришла в голову идея написать письмо и бросить его в воду", — рассказала Наталия.Она положила свою контактную информацию и десятирублевую купюру в бутылку.Наталия рассказала, что наконец-то, спустя десять лет, получила ответ от человека по имени Максим. Он сообщил, что нашел послание рядом с тем местом, где его бросили в воду десять лет назад."Я была действительно потрясена", — сказала Куновска.По ее словам, когда она узнала, что Максим – эколог, то извинилась перед ним за мусор.
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россия, туризм, туристы, новости - туризм, польша, краков, санкт-петербург

Туристка спустя десять лет получила из России ответ на письмо в бутылке

00:27 28.05.2021
 
© Depositphotos / pryzmatПослание в бутылке
Послание в бутылке - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Depositphotos / pryzmat
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Туристка из Польши, которая бросила сообщение в бутылке в Финский залив во время поездки в Россию, получила ответ десять лет спустя, сообщает Upi.
Наталия Куновска рассказала, что в 2011 году училась в университете в Кракове и посетила Санкт-Петербург в рамках международного студенческого обмена.
"Я была со своей подругой на пляже, и нам пришла в голову идея написать письмо и бросить его в воду", — рассказала Наталия.
Она положила свою контактную информацию и десятирублевую купюру в бутылку.
Наталия рассказала, что наконец-то, спустя десять лет, получила ответ от человека по имени Максим. Он сообщил, что нашел послание рядом с тем местом, где его бросили в воду десять лет назад.
"Я была действительно потрясена", — сказала Куновска.
По ее словам, когда она узнала, что Максим – эколог, то извинилась перед ним за мусор.
Послание в бутылке - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа 2020, 02:08Туризм
В США нашли послание в бутылке, отправленное 35 лет назад
 
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