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Туристка спустя десять лет получила из России ответ на письмо в бутылке

Туристка спустя десять лет получила из России ответ на письмо в бутылке - РИА Новости, 28.05.2021

Туристка спустя десять лет получила из России ответ на письмо в бутылке

Туристка из Польши, которая бросила сообщение в бутылке в Финский залив во время поездки в Россию, получила ответ десять лет спустя, сообщает Upi. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T00:27

2021-05-28T00:27

2021-05-28T00:27

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Туристка из Польши, которая бросила сообщение в бутылке в Финский залив во время поездки в Россию, получила ответ десять лет спустя, сообщает Upi.Наталия Куновска рассказала, что в 2011 году училась в университете в Кракове и посетила Санкт-Петербург в рамках международного студенческого обмена."Я была со своей подругой на пляже, и нам пришла в голову идея написать письмо и бросить его в воду", — рассказала Наталия.Она положила свою контактную информацию и десятирублевую купюру в бутылку.Наталия рассказала, что наконец-то, спустя десять лет, получила ответ от человека по имени Максим. Он сообщил, что нашел послание рядом с тем местом, где его бросили в воду десять лет назад."Я была действительно потрясена", — сказала Куновска.По ее словам, когда она узнала, что Максим – эколог, то извинилась перед ним за мусор.

https://ria.ru/20200828/poslanie-1576373291.html

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