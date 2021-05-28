https://ria.ru/20210528/oruzhie-1734530986.html

"Они в эпохе звездных войн": японцы восхитились новым российским оружием

"Они в эпохе звездных войн": японцы восхитились новым российским оружием - РИА Новости, 28.05.2021

"Они в эпохе звездных войн": японцы восхитились новым российским оружием

Читатели японской газеты Yomiuri прокомментировали появление в России боевых роботов с искусственным интеллектом. Многие из пользователей по достоинству оценили РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T09:37

2021-05-28T09:37

2021-05-28T10:56

новое оружие россии

россия

т-72б3

виктор мураховский

фонд перспективных исследований

уралвагонзавод

сергей шойгу

япония

технологии

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri прокомментировали появление в России боевых роботов с искусственным интеллектом. Многие из пользователей по достоинству оценили мощь российской армии."Сколько бы человечество ни развивалось, ему всегда будет мало. Чтобы добиться чего-то, требуется сила — армия. Крупным державам не обойтись без наращивания военной мощи. Об этом свидетельствует история. У Японии ресурсов нет. Если она постарается, то окажется в пятерке с точки зрения техники. Но пока у Японии нет мощной силы сдерживания, она будет делать то, что ей говорят", — посетовал Tam."Электромагнитные волны и лазерное оружие в будущем обесценят истребители и танки. Японии также необходимы роботы и с точки зрения борьбы со стихийными бедствиями", — подчеркнул еще один комментатор."Что ни говори, но российская армия сильна", — подытожили читатели.На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о старте серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно. По его словам, идет большая работа по разработке "оружия завтрашнего дня". Дронов для армии готовят сразу несколько российских оборонных предприятий. Так, концерн "Калашников" создает машину в рамках опытно-конструкторской работы "Соратник". Его основными задачами, по мнению военного эксперта Виктора Мураховского, станут охрана территорий и разведка. "Уралвагонзавод" занимается аппаратами на базе танка Т-72Б3. Один из них — с тяжелым вооружением, второй — с автоматическими пушками.К июлю Фонд перспективных исследований (ФПИ) должен завершить испытания пяти образцов (две колесные платформы и три гусеничные) комплексов "Маркер". С их помощью отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210526/oruzhie-1733972079.html

https://ria.ru/20210527/vooruzhenie-1734439811.html

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россия, т-72б3, виктор мураховский, фонд перспективных исследований, уралвагонзавод, сергей шойгу, япония, технологии