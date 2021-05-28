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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210528/oruzhie-1734530986.html
"Они в эпохе звездных войн": японцы восхитились новым российским оружием
"Они в эпохе звездных войн": японцы восхитились новым российским оружием - РИА Новости, 28.05.2021
"Они в эпохе звездных войн": японцы восхитились новым российским оружием
Читатели японской газеты Yomiuri прокомментировали появление в России боевых роботов с искусственным интеллектом. Многие из пользователей по достоинству оценили РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:37
2021-05-28T10:56
новое оружие россии
россия
т-72б3
виктор мураховский
фонд перспективных исследований
уралвагонзавод
сергей шойгу
япония
технологии
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri прокомментировали появление в России боевых роботов с искусственным интеллектом. Многие из пользователей по достоинству оценили мощь российской армии."Сколько бы человечество ни развивалось, ему всегда будет мало. Чтобы добиться чего-то, требуется сила — армия. Крупным державам не обойтись без наращивания военной мощи. Об этом свидетельствует история. У Японии ресурсов нет. Если она постарается, то окажется в пятерке с точки зрения техники. Но пока у Японии нет мощной силы сдерживания, она будет делать то, что ей говорят", — посетовал Tam."Электромагнитные волны и лазерное оружие в будущем обесценят истребители и танки. Японии также необходимы роботы и с точки зрения борьбы со стихийными бедствиями", — подчеркнул еще один комментатор."Что ни говори, но российская армия сильна", — подытожили читатели.На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о старте серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно. По его словам, идет большая работа по разработке "оружия завтрашнего дня". Дронов для армии готовят сразу несколько российских оборонных предприятий. Так, концерн "Калашников" создает машину в рамках опытно-конструкторской работы "Соратник". Его основными задачами, по мнению военного эксперта Виктора Мураховского, станут охрана территорий и разведка. "Уралвагонзавод" занимается аппаратами на базе танка Т-72Б3. Один из них — с тяжелым вооружением, второй — с автоматическими пушками.К июлю Фонд перспективных исследований (ФПИ) должен завершить испытания пяти образцов (две колесные платформы и три гусеничные) комплексов "Маркер". С их помощью отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210526/oruzhie-1733972079.html
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россия, т-72б3, виктор мураховский, фонд перспективных исследований, уралвагонзавод, сергей шойгу, япония, технологии

"Они в эпохе звездных войн": японцы восхитились новым российским оружием

09:37 28.05.2021 (обновлено: 10:56 28.05.2021)
 
© Фото : Фонд перспективных исследованийГусеничная автономная платформа "Маркер"
Гусеничная автономная платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : Фонд перспективных исследований
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели японской газеты Yomiuri прокомментировали появление в России боевых роботов с искусственным интеллектом. Многие из пользователей по достоинству оценили мощь российской армии.
"Они уже в эпохе звездных войн, а в Японии шумиху вызывают чертежи пулемета", — отметил Sak.
"Сколько бы человечество ни развивалось, ему всегда будет мало. Чтобы добиться чего-то, требуется сила — армия. Крупным державам не обойтись без наращивания военной мощи. Об этом свидетельствует история. У Японии ресурсов нет. Если она постарается, то окажется в пятерке с точки зрения техники. Но пока у Японии нет мощной силы сдерживания, она будет делать то, что ей говорят", — посетовал Tam.
"Электромагнитные волны и лазерное оружие в будущем обесценят истребители и танки. Японии также необходимы роботы и с точки зрения борьбы со стихийными бедствиями", — подчеркнул еще один комментатор.
"Что ни говори, но российская армия сильна", — подытожили читатели.
Кадр из видео концерна Калашников
26 мая, 13:29Новое оружие России
Опубликовано видео испытаний нового секретного оружия России
На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о старте серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны воевать самостоятельно. По его словам, идет большая работа по разработке "оружия завтрашнего дня". Дронов для армии готовят сразу несколько российских оборонных предприятий. Так, концерн "Калашников" создает машину в рамках опытно-конструкторской работы "Соратник". Его основными задачами, по мнению военного эксперта Виктора Мураховского, станут охрана территорий и разведка. "Уралвагонзавод" занимается аппаратами на базе танка Т-72Б3. Один из них — с тяжелым вооружением, второй — с автоматическими пушками.
К июлю Фонд перспективных исследований (ФПИ) должен завершить испытания пяти образцов (две колесные платформы и три гусеничные) комплексов "Маркер". С их помощью отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
Вчера, 15:41Новое оружие России
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Новое оружие РоссииРоссияТ-72Б3Виктор МураховскийФонд перспективных исследованийУралвагонзаводСергей ШойгуЯпонияТехнологии
 
 
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