Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали стремление Украины в НАТО
19:59 28.05.2021 (обновлено: 00:03 29.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего ускорить вступление Киева в НАТО.
Ранее Кулеба возмутился отказом альянса пригласить представителей Украины на саммит в Брюсселе. Он заявил, что члены организации ничего не делают для того, чтобы приблизить вступление страны в НАТО, несмотря на данное 13 лет назад обещание.
Французские читатели назвали идею принять Киев в альянс безумной.
Peponpax вспомнил об обещании не брать в НАТО страны — члены Организации Варшавского договора.
"Обязательство сразу же было нарушено", — напомнил он.
"Выводить из себя Россию у ее границ вопреки тому, что было обещано Горбачеву, — плохая идея", — добавил Yves94.
"Одобрение вступления Украины в НАТО было бы безумием, которое привело бы нас к открытой войне с Россией", — уверен пользователь Danse avec les Loups.
Edmond, в свою очередь, напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не раз говорили, что вступление в НАТО невозможно.
"До этого актера что, не доходит?" — спросил он.
Trollhébus заявил, что для присоединения к альянсу Украины и Грузии туда должна вступить и Россия, но таких планов у нее нет.
Araucaria luxurians написала, что у Киева и Тбилиси есть нерешенные территориальные конфликты, что делает невозможным их вступление в НАТО.
"Украинский президент может сколько угодно возмущаться, но в этом плане еще долго ничего не изменится", — констатировала читательница.
"НАТО — маскарад. Посмотрите, что происходит с Турцией. Со вступлениями покончено", — заявил LChet.
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