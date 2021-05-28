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Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали стремление Украины в НАТО
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали стремление Украины в НАТО - РИА Новости, 29.05.2021
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали стремление Украины в НАТО
Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего ускорить вступление Киева в НАТО. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-28T19:59
2021-05-29T00:03
россия
дмитрий кулеба
мид украины
нато
владимир зеленский
франция
грузия
украина
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего ускорить вступление Киева в НАТО. Ранее Кулеба возмутился отказом альянса пригласить представителей Украины на саммит в Брюсселе. Он заявил, что члены организации ничего не делают для того, чтобы приблизить вступление страны в НАТО, несмотря на данное 13 лет назад обещание. Французские читатели назвали идею принять Киев в альянс безумной. Peponpax вспомнил об обещании не брать в НАТО страны — члены Организации Варшавского договора."Обязательство сразу же было нарушено", — напомнил он. "Выводить из себя Россию у ее границ вопреки тому, что было обещано Горбачеву, — плохая идея", — добавил Yves94. "Одобрение вступления Украины в НАТО было бы безумием, которое привело бы нас к открытой войне с Россией", — уверен пользователь Danse avec les Loups.Edmond, в свою очередь, напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не раз говорили, что вступление в НАТО невозможно. "До этого актера что, не доходит?" — спросил он. Trollhébus заявил, что для присоединения к альянсу Украины и Грузии туда должна вступить и Россия, но таких планов у нее нет. Araucaria luxurians написала, что у Киева и Тбилиси есть нерешенные территориальные конфликты, что делает невозможным их вступление в НАТО. "Украинский президент может сколько угодно возмущаться, но в этом плане еще долго ничего не изменится", — констатировала читательница. "НАТО — маскарад. Посмотрите, что происходит с Турцией. Со вступлениями покончено", — заявил LChet. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210526/bolgary-1734050707.html
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, владимир зеленский, франция, грузия, украина, в мире

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали стремление Украины в НАТО

19:59 28.05.2021 (обновлено: 00:03 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего ускорить вступление Киева в НАТО.
Ранее Кулеба возмутился отказом альянса пригласить представителей Украины на саммит в Брюсселе. Он заявил, что члены организации ничего не делают для того, чтобы приблизить вступление страны в НАТО, несмотря на данное 13 лет назад обещание.
Французские читатели назвали идею принять Киев в альянс безумной.
Peponpax вспомнил об обещании не брать в НАТО страны — члены Организации Варшавского договора.
Украино-американские учения Fearless Guardian - 2015 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
26 мая, 15:36
Болгары заподозрили НАТО в подготовке нападения на Россию
"Обязательство сразу же было нарушено", — напомнил он.
"Выводить из себя Россию у ее границ вопреки тому, что было обещано Горбачеву, — плохая идея", — добавил Yves94.
"Одобрение вступления Украины в НАТО было бы безумием, которое привело бы нас к открытой войне с Россией", — уверен пользователь Danse avec les Loups.
Edmond, в свою очередь, напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не раз говорили, что вступление в НАТО невозможно.
"До этого актера что, не доходит?" — спросил он.
Президент Украины Владимир Зеленский на учениях Объединенные усилия – 2020, которые Украина проводит в статусе члена Программы расширенных возможностей НАТО - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 08:00
Пока Украину не берут в НАТО, оружием против России будет дезинформация
Trollhébus заявил, что для присоединения к альянсу Украины и Грузии туда должна вступить и Россия, но таких планов у нее нет.
Araucaria luxurians написала, что у Киева и Тбилиси есть нерешенные территориальные конфликты, что делает невозможным их вступление в НАТО.
"Украинский президент может сколько угодно возмущаться, но в этом плане еще долго ничего не изменится", — констатировала читательница.
"НАТО — маскарад. Посмотрите, что происходит с Турцией. Со вступлениями покончено", — заявил LChet.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 19:11
НАТО пообещала Украине и Грузии помощь в "противостоянии давлению России"
 
РоссияДмитрий КулебаМИД УкраиныНАТОВладимир ЗеленскийФранцияГрузияУкраинаВ мире
 
 
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