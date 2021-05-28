https://ria.ru/20210528/nato-1734668465.html

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали стремление Украины в НАТО

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали стремление Украины в НАТО - РИА Новости, 29.05.2021

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали стремление Украины в НАТО

Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего ускорить вступление Киева в НАТО. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-28T19:59

2021-05-28T19:59

2021-05-29T00:03

россия

дмитрий кулеба

мид украины

нато

владимир зеленский

франция

грузия

украина

в мире

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro оценили заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, потребовавшего ускорить вступление Киева в НАТО. Ранее Кулеба возмутился отказом альянса пригласить представителей Украины на саммит в Брюсселе. Он заявил, что члены организации ничего не делают для того, чтобы приблизить вступление страны в НАТО, несмотря на данное 13 лет назад обещание. Французские читатели назвали идею принять Киев в альянс безумной. Peponpax вспомнил об обещании не брать в НАТО страны — члены Организации Варшавского договора."Обязательство сразу же было нарушено", — напомнил он. "Выводить из себя Россию у ее границ вопреки тому, что было обещано Горбачеву, — плохая идея", — добавил Yves94. "Одобрение вступления Украины в НАТО было бы безумием, которое привело бы нас к открытой войне с Россией", — уверен пользователь Danse avec les Loups.Edmond, в свою очередь, напомнил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не раз говорили, что вступление в НАТО невозможно. "До этого актера что, не доходит?" — спросил он. Trollhébus заявил, что для присоединения к альянсу Украины и Грузии туда должна вступить и Россия, но таких планов у нее нет. Araucaria luxurians написала, что у Киева и Тбилиси есть нерешенные территориальные конфликты, что делает невозможным их вступление в НАТО. "Украинский президент может сколько угодно возмущаться, но в этом плане еще долго ничего не изменится", — констатировала читательница. "НАТО — маскарад. Посмотрите, что происходит с Турцией. Со вступлениями покончено", — заявил LChet. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210526/bolgary-1734050707.html

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

https://ria.ru/20210517/nato-1732701619.html

россия

франция

грузия

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россия, дмитрий кулеба, мид украины, нато, владимир зеленский, франция, грузия, украина, в мире