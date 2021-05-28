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ОНФ выявил нарушения при организации работы общественного транспорта
ОНФ выявил нарушения при организации работы общественного транспорта - РИА Новости, 28.05.2021
ОНФ выявил нарушения при организации работы общественного транспорта
Примерно 36% водителей автобусов работают смены свыше 12 часов, а норму о допустимом числе сотрудников на один автобус (более двух человек) выполняет лишь 32%... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:01
2021-05-28T10:01
россия
общероссийский народный фронт
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Примерно 36% водителей автобусов работают смены свыше 12 часов, а норму о допустимом числе сотрудников на один автобус (более двух человек) выполняет лишь 32% перевозчиков, следует из справки к заседанию Координационного совета ОНФ по вопросам общественного транспорта."Выявлена распространенность случаев работы водителей с превышением норматива длительности рабочего времени – 12 часов для водителей автобусов городского пассажирского транспорта. В ходе мониторинга в 79 регионах в течение календарных суток по 376 поездкам (автобусам) спустя 12 часов с момента их совершения активистами ОНФ с остановочного пункта без посадки в автобус было проведено сравнение лица водителя, управлявшего автобусом при совершении утренней поездки, и лица водителя, управлявшего автобусом спустя 12 часов. В результате в 134 автобусах (36%) были зафиксированы одни и те же водители. Т.е. они работали с превышением 12-часового ограничения длительности рабочей смены, установленного законодательством", - говорится в сообщении.Кроме этого, ОНФ выявил случаи превышения количества автобусов над числом работников. Уточняется, что для нормального функционирования транспортного предприятия необходимы минимум два водителя на каждый автобус, и несколько сотрудников, которые занимаются организацией и другими задачами. Соответственно, минимально допустимое соотношение количества сотрудников и количества автобусов должно превышать 2:1 - должно быть больше двух сотрудников на один автобус, добавили в ОНФ."Расчет ОНФ соотношения численности персонала и автобусов перевозчиков, осуществляющих деятельность в 971 муниципалитете из 79 регионов, показал, что доля перевозчиков с численностью персонала не более двух человек на автобус составила 68% от общего количества (3 821 предприятие из 5 557)", - говорится в сообщении.Отдельно активисты изучили ситуацию с заработными платами водителей. Так, в ОНФ пояснили, что размер заработной платы водителей пассажирского транспорта, согласно отраслевому соглашению по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту, должен составлять среднемесячную заработную плату не ниже трехкратного размера прожиточного минимума в соответствующем регионе, что существенно выше МРОТ. Однако результаты расчета показывают, что 65% перевозчиков-юридических лиц выплачивают своим сотрудникам заработную плату в пределах от 2 000 до 15 000 рублей, при установленном размере МРОТ на 2019 год – 11 280 рублей."Согласно открытым данным Федеральной службы по труду и занятости... 20% перевозчиков, имеющих в 2021 году актуальные предложения о работе водителем (148 перевозчиков из 716), предлагают зарплату, размер которой не превышает 15 000 рублей. Из числа таких перевозчиков-юрлиц у 66% расчетных размер заработной платы в 2019 году не превышал 15 тысяч рублей", - уточняется в материалах, согласно которым, на 2021 год МРОТ установлен в размер 12 792 рублей.Региональные отделения ОНФ с 14 по 25 мая 2021 года в 214 населенных пунктах в 82 субъектах РФ, кроме Москвы, Санкт-Петербург и Чукотки, совершили 874 поездки на разных автобусах, следующих по разным маршрутам общественного городского автобусного транспорта. В ходе мониторинга фиксировалась выдача билетов пассажирам, исполнение перевозчиками обязанности по выдаче билетов, возможность проверить оформление фискальных чеков по полученным проездным документам, соблюдение установленной продолжительности рабочей смены водителями.
https://ria.ru/20210527/dtp-1734371896.html
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россия, общероссийский народный фронт, общество

ОНФ выявил нарушения при организации работы общественного транспорта

10:01 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтобусы у станции метро "Волжская", где организована остановка бесплатных автобусов КМ
Автобусы у станции метро Волжская, где организована остановка бесплатных автобусов КМ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Примерно 36% водителей автобусов работают смены свыше 12 часов, а норму о допустимом числе сотрудников на один автобус (более двух человек) выполняет лишь 32% перевозчиков, следует из справки к заседанию Координационного совета ОНФ по вопросам общественного транспорта.
"Выявлена распространенность случаев работы водителей с превышением норматива длительности рабочего времени – 12 часов для водителей автобусов городского пассажирского транспорта. В ходе мониторинга в 79 регионах в течение календарных суток по 376 поездкам (автобусам) спустя 12 часов с момента их совершения активистами ОНФ с остановочного пункта без посадки в автобус было проведено сравнение лица водителя, управлявшего автобусом при совершении утренней поездки, и лица водителя, управлявшего автобусом спустя 12 часов. В результате в 134 автобусах (36%) были зафиксированы одни и те же водители. Т.е. они работали с превышением 12-часового ограничения длительности рабочей смены, установленного законодательством", - говорится в сообщении.
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Кроме этого, ОНФ выявил случаи превышения количества автобусов над числом работников. Уточняется, что для нормального функционирования транспортного предприятия необходимы минимум два водителя на каждый автобус, и несколько сотрудников, которые занимаются организацией и другими задачами. Соответственно, минимально допустимое соотношение количества сотрудников и количества автобусов должно превышать 2:1 - должно быть больше двух сотрудников на один автобус, добавили в ОНФ.
"Расчет ОНФ соотношения численности персонала и автобусов перевозчиков, осуществляющих деятельность в 971 муниципалитете из 79 регионов, показал, что доля перевозчиков с численностью персонала не более двух человек на автобус составила 68% от общего количества (3 821 предприятие из 5 557)", - говорится в сообщении.
Отдельно активисты изучили ситуацию с заработными платами водителей. Так, в ОНФ пояснили, что размер заработной платы водителей пассажирского транспорта, согласно отраслевому соглашению по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту, должен составлять среднемесячную заработную плату не ниже трехкратного размера прожиточного минимума в соответствующем регионе, что существенно выше МРОТ. Однако результаты расчета показывают, что 65% перевозчиков-юридических лиц выплачивают своим сотрудникам заработную плату в пределах от 2 000 до 15 000 рублей, при установленном размере МРОТ на 2019 год – 11 280 рублей.
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"Согласно открытым данным Федеральной службы по труду и занятости... 20% перевозчиков, имеющих в 2021 году актуальные предложения о работе водителем (148 перевозчиков из 716), предлагают зарплату, размер которой не превышает 15 000 рублей. Из числа таких перевозчиков-юрлиц у 66% расчетных размер заработной платы в 2019 году не превышал 15 тысяч рублей", - уточняется в материалах, согласно которым, на 2021 год МРОТ установлен в размер 12 792 рублей.
Региональные отделения ОНФ с 14 по 25 мая 2021 года в 214 населенных пунктах в 82 субъектах РФ, кроме Москвы, Санкт-Петербург и Чукотки, совершили 874 поездки на разных автобусах, следующих по разным маршрутам общественного городского автобусного транспорта. В ходе мониторинга фиксировалась выдача билетов пассажирам, исполнение перевозчиками обязанности по выдаче билетов, возможность проверить оформление фискальных чеков по полученным проездным документам, соблюдение установленной продолжительности рабочей смены водителями.
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