https://ria.ru/20210528/moskva-1734626278.html

Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы

Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы - РИА Новости, 28.05.2021

Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы

Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы, из 45 заявленных зон отдыха на воде без купания приняты в эксплуатацию 36, сообщается на сайте РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T16:55

2021-05-28T16:55

2021-05-28T16:55

евгений тишковец

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы, из 45 заявленных зон отдыха на воде без купания приняты в эксплуатацию 36, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, обычно в Москве купальный сезон открывается 1 июня, но из-за прохладного старта лета открытие будет сдвинуто на неделю или две."По состоянию на 27.05.2021 приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей 8 зон отдыха с купанием: Путяевский пруд (ВАО), озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 (СЗАО), Серебряный Бор-3 (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО)", - говорится в сообщении.Зона отдыха "Путяевский пруд" в этом году впервые после длительного перерыва принята в эксплуатацию как зона отдыха с купанием. На протяжении нескольких летних сезонов проводился мониторинг качества воды и подавляющее большинство результатов исследований показало соответствие воды в пруду санитарным требованиям. Также здесь были оборудованы раздевалки, спасательный и медицинский пункт.Также Роспотребнадзор одобрил 36 зон отдыха на воде без купания (из 45 заявленных зон), среди них: Голицынский пруд, Новодевичьи пруды, Патриарший пруд, Пушкинская набережная реки Москвы, Ангарские пруды, Головинские пруды, Люблинские (Верхний, Нижний) пруды, Борисовские пруды и Битца."Купание в водоемах таких зон отдыха запрещено из-за несоответствия качества воды по основным санитарно-химическим и микробиологическим показателям", - подчеркнули в ведомстве.Вместе с тем Роспотребнадзор напоминает, что в настоящее время в Москве по-прежнему сохраняется риск распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому все посетители мест массового отдыха должны соблюдать несколько простых правил: не выходить из дома при появлении первых признаков заболевания - температуры, кашля, слабости, носить маски в помещениях, избегать скопления людей, соблюдать нормы социального дистанцирования, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками."Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в зонах отдыха находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20210528/komary-1734606031.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/pogoda-1734499844.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество