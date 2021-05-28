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Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы
Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы - РИА Новости, 28.05.2021
Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы
Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы, из 45 заявленных зон отдыха на воде без купания приняты в эксплуатацию 36, сообщается на сайте РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T16:55
2021-05-28T16:55
евгений тишковец
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы, из 45 заявленных зон отдыха на воде без купания приняты в эксплуатацию 36, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, обычно в Москве купальный сезон открывается 1 июня, но из-за прохладного старта лета открытие будет сдвинуто на неделю или две."По состоянию на 27.05.2021 приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей 8 зон отдыха с купанием: Путяевский пруд (ВАО), озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 (СЗАО), Серебряный Бор-3 (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО)", - говорится в сообщении.Зона отдыха "Путяевский пруд" в этом году впервые после длительного перерыва принята в эксплуатацию как зона отдыха с купанием. На протяжении нескольких летних сезонов проводился мониторинг качества воды и подавляющее большинство результатов исследований показало соответствие воды в пруду санитарным требованиям. Также здесь были оборудованы раздевалки, спасательный и медицинский пункт.Также Роспотребнадзор одобрил 36 зон отдыха на воде без купания (из 45 заявленных зон), среди них: Голицынский пруд, Новодевичьи пруды, Патриарший пруд, Пушкинская набережная реки Москвы, Ангарские пруды, Головинские пруды, Люблинские (Верхний, Нижний) пруды, Борисовские пруды и Битца."Купание в водоемах таких зон отдыха запрещено из-за несоответствия качества воды по основным санитарно-химическим и микробиологическим показателям", - подчеркнули в ведомстве.Вместе с тем Роспотребнадзор напоминает, что в настоящее время в Москве по-прежнему сохраняется риск распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому все посетители мест массового отдыха должны соблюдать несколько простых правил: не выходить из дома при появлении первых признаков заболевания - температуры, кашля, слабости, носить маски в помещениях, избегать скопления людей, соблюдать нормы социального дистанцирования, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками."Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в зонах отдыха находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавили в ведомстве.
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евгений тишковец, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы

16:55 28.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на городском пляже "Порт на ВДНХ" в Москве
Люди отдыхают на городском пляже Порт на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы, из 45 заявленных зон отдыха на воде без купания приняты в эксплуатацию 36, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Как ранее сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, обычно в Москве купальный сезон открывается 1 июня, но из-за прохладного старта лета открытие будет сдвинуто на неделю или две.
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"По состоянию на 27.05.2021 приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей 8 зон отдыха с купанием: Путяевский пруд (ВАО), озеро Белое (ВАО), озеро Мещерское (ЗАО), Серебряный Бор-2 (СЗАО), Серебряный Бор-3 (СЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО)", - говорится в сообщении.
Зона отдыха "Путяевский пруд" в этом году впервые после длительного перерыва принята в эксплуатацию как зона отдыха с купанием. На протяжении нескольких летних сезонов проводился мониторинг качества воды и подавляющее большинство результатов исследований показало соответствие воды в пруду санитарным требованиям. Также здесь были оборудованы раздевалки, спасательный и медицинский пункт.
Также Роспотребнадзор одобрил 36 зон отдыха на воде без купания (из 45 заявленных зон), среди них: Голицынский пруд, Новодевичьи пруды, Патриарший пруд, Пушкинская набережная реки Москвы, Ангарские пруды, Головинские пруды, Люблинские (Верхний, Нижний) пруды, Борисовские пруды и Битца.
"Купание в водоемах таких зон отдыха запрещено из-за несоответствия качества воды по основным санитарно-химическим и микробиологическим показателям", - подчеркнули в ведомстве.
Вместе с тем Роспотребнадзор напоминает, что в настоящее время в Москве по-прежнему сохраняется риск распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому все посетители мест массового отдыха должны соблюдать несколько простых правил: не выходить из дома при появлении первых признаков заболевания - температуры, кашля, слабости, носить маски в помещениях, избегать скопления людей, соблюдать нормы социального дистанцирования, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.
"Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в зонах отдыха находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве", - добавили в ведомстве.
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Евгений ТишковецФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
 
 
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