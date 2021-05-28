https://ria.ru/20210528/moskva-1734586396.html

Пять уроженцев Таджикистана получили сроки за подготовку теракта в Москве

Пять уроженцев Таджикистана получили сроки за подготовку теракта в Москве - РИА Новости, 28.05.2021

Пять уроженцев Таджикистана получили сроки за подготовку теракта в Москве

Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 9 до 17 лет пятерых уроженцев Таджикистана по делу о подготовке в Москве террористического акта,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:56

2021-05-28T13:56

2021-05-28T13:56

россия

исламское государство

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москва

таджикистан

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 9 до 17 лет пятерых уроженцев Таджикистана по делу о подготовке в Москве террористического акта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд приговорил Арабова Лутфолло к 15 годам колонии, Мирзоева Миромахмуда – к 12 годам, Раджабова Нурулло – к 17 годам, Хочаева Нихмона - к 11 годам, Шокирова Шодмона – к 9 годам. Суд назначил фигурантам отбывание наказания в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.Осужденным вменялись подготовка теракта, организация террористического сообщества и незаконный оборот оружия.По данным газеты "Коммерсант", фигуранты планировали провести в Москве резонансные террористические акты в 2018-2019 годах, в том числе взорвать военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе. Во время расследования было установлено, что обвиняемые входили в запрещенную в России организацию "Исламское государство"*, отмечала газета.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210527/terakty-1734411267.html

https://ria.ru/20210525/terakt-1733768132.html

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россия, исламское государство, главное разведывательное управление рф, москва, таджикистан, происшествия