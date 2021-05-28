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Пять уроженцев Таджикистана получили сроки за подготовку теракта в Москве
Пять уроженцев Таджикистана получили сроки за подготовку теракта в Москве - РИА Новости, 28.05.2021
Пять уроженцев Таджикистана получили сроки за подготовку теракта в Москве
Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 9 до 17 лет пятерых уроженцев Таджикистана по делу о подготовке в Москве террористического акта,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:56
2021-05-28T13:56
россия
исламское государство
главное разведывательное управление рф
москва
таджикистан
происшествия
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 9 до 17 лет пятерых уроженцев Таджикистана по делу о подготовке в Москве террористического акта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд приговорил Арабова Лутфолло к 15 годам колонии, Мирзоева Миромахмуда – к 12 годам, Раджабова Нурулло – к 17 годам, Хочаева Нихмона - к 11 годам, Шокирова Шодмона – к 9 годам. Суд назначил фигурантам отбывание наказания в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.Осужденным вменялись подготовка теракта, организация террористического сообщества и незаконный оборот оружия.По данным газеты "Коммерсант", фигуранты планировали провести в Москве резонансные террористические акты в 2018-2019 годах, в том числе взорвать военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе. Во время расследования было установлено, что обвиняемые входили в запрещенную в России организацию "Исламское государство"*, отмечала газета.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210527/terakty-1734411267.html
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россия, исламское государство, главное разведывательное управление рф, москва, таджикистан, происшествия

Пять уроженцев Таджикистана получили сроки за подготовку теракта в Москве

13:56 28.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к срокам от 9 до 17 лет пятерых уроженцев Таджикистана по делу о подготовке в Москве террористического акта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд приговорил Арабова Лутфолло к 15 годам колонии, Мирзоева Миромахмуда – к 12 годам, Раджабова Нурулло – к 17 годам, Хочаева Нихмона - к 11 годам, Шокирова Шодмона – к 9 годам. Суд назначил фигурантам отбывание наказания в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.
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Осужденным вменялись подготовка теракта, организация террористического сообщества и незаконный оборот оружия.
По данным газеты "Коммерсант", фигуранты планировали провести в Москве резонансные террористические акты в 2018-2019 годах, в том числе взорвать военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе. Во время расследования было установлено, что обвиняемые входили в запрещенную в России организацию "Исламское государство"*, отмечала газета.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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РоссияИсламское государствоГлавное разведывательное управление РФМоскваТаджикистанПроисшествия
 
 
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