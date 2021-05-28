МИД возложил на США ответственность за развал Договора по открытому небу
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Вся полнота ответственности за развал Договора по открытому небу лежит на США, отказавшись вернуться в договор, США пренебрегли интересами европейских союзников, говорится в заявлении МИД РФ.
"Государственный департамент США уведомил МИД России о том, что в Вашингтоне принято решение не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Своё деструктивное решение американская сторона, как и год назад, попыталась оправдать надуманными политизированными обвинениями в адрес России, не имеющими ничего общего с действительностью. Этот шаг Вашингтона вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников, которые просили пересмотреть решение, принятое администрацией Дональда Трампа", - заявил МИД.
По сообщению министерства, "вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США".
В МИД добавили, что США совершили ещё одну грубую политическую ошибку - упустили шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности Европы.
"Не укрепится, в конечном счёте, и их собственная безопасность. Россия на протяжении длительного времени делала всё возможное для сохранения ДОН. Мы были терпеливы и дали администрации США возможность пересмотреть ранее принятое близорукое решение. Однако этого не произошло", - говорится в заявлении.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что решение США не возвращаться в Договор по открытому небу не способствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения вопросов контроля над вооружениями в ходе предстоящего саммита РФ - США, хотя помимо этого вопроса лидеры намерены затронуть широкий круг тем.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации соглашения в Госдуму, которая на пленарном заседании поддержала документ, после чего он был передан в Совет Федерации. Совфед намерен рассмотреть закон о денонсации договора на заседании 2 июня, после его одобрения в СФ закон поступит на подпись президенту. Когда документ будет подписан, Россия намерена официально уведомить депозитариев договора - Канаду и Венгрию - о своем решении покинуть договор.