Минниханов объяснил, почему не позвал Илона Маска поработать в Татарстане
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не стал приглашать главу Tesla и SpaceX Илона Маска разместить свое производство в республике, потому что в регионе есть свой автомобильный гигант.
Маск 21 мая заявил, что Tesla скоро может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Главы Калужской, Свердловской, Владимирской, Ростовской областей и Удмуртии предложили Маску начать инвестировать в Россию с их регионов. Минпромторг в свою очередь пригласил бизнесмена в Москву для обсуждения строительства завода компании в РФ.
"Знаете, у нас есть свой автомобильный гигант - "КамАЗ", Маск пусть в других местах поработает. У нас есть Aurus. Я приглашаю вас 31 мая, мы запускаем производство Aurus на Елабужской площадке особой (экономической - ред) зоны "Алабуга", - сказал Минниханов в эфире программы Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.
Серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге (Татарстан) 31 мая. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
"КамАЗ" - крупнейший производитель грузовиков в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% - до 32,7 тысячи грузовиков.