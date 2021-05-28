https://ria.ru/20210528/mask-1734528809.html

Минниханов объяснил, почему не позвал Илона Маска поработать в Татарстане

Минниханов объяснил, почему не позвал Илона Маска поработать в Татарстане - РИА Новости, 28.05.2021

Минниханов объяснил, почему не позвал Илона Маска поработать в Татарстане

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не стал приглашать главу Tesla и SpaceX Илона Маска разместить свое производство в республике, потому что в... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T09:22

2021-05-28T09:22

2021-05-28T09:22

илон маск

tesla motors

авто

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

экономика

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не стал приглашать главу Tesla и SpaceX Илона Маска разместить свое производство в республике, потому что в регионе есть свой автомобильный гигант.Маск 21 мая заявил, что Tesla скоро может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство. Главы Калужской, Свердловской, Владимирской, Ростовской областей и Удмуртии предложили Маску начать инвестировать в Россию с их регионов. Минпромторг в свою очередь пригласил бизнесмена в Москву для обсуждения строительства завода компании в РФ.Серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге (Татарстан) 31 мая. Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%)."КамАЗ" - крупнейший производитель грузовиков в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна - госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%). В 2020 году продажи компании на российском рынке выросли на 7,1% - до 32,7 тысячи грузовиков.

https://ria.ru/20210525/rossiya-1733752043.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, авто, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), экономика