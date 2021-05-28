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Шоубиз
https://ria.ru/20210528/makeeva-1734557066.html
Бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой выиграла суд по алиментам
Бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой выиграла суд по алиментам - РИА Новости, 28.05.2021
Бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой выиграла суд по алиментам
Светлана Малькова, бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой, выиграла суд по алиментам. Об этом женщина сообщила на своей странице в Instagram. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:19
2021-05-28T12:19
шоубиз
развод
знаменитости
анастасия макеева
дети
семья
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Светлана Малькова, бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой, выиграла суд по алиментам. Об этом женщина сообщила на своей странице в Instagram.Малькова считает, что фраза "выбивать алименты на детей" звучит унизительно. Она недоумевает, почему после развода оставшаяся на руках с ребенком мама должна тратиться на услуги адвокатов, ведь "в рождении" детей участвуют двое.Тем не менее Малькова призналась, что не раз задумывалась о том, чтобы перестать судиться за алименты. Однако не стала этого делать, так как понимает, что "деньги пойдут на образование детей, а не на черную икру, или маникюр и педикюр экс-жены".Однако отметила, что от денег на старшего сына Андрея она все же отказалась. Мальчик живет с отцом. Отношения Анастасии Макеевой и предпринимателя Романа Малькова вызвали большой резонанс в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда еще был женат. Официально Мальковы развелись 12 апреля. Светлана утверждала, что Роман не помогает своим детям, которые живут вместе с ней в Словении. Также экс-супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Она уверяет, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.
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развод, знаменитости, анастасия макеева, дети, семья

Бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой выиграла суд по алиментам

12:19 28.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Светлана Малькова, бывшая жена возлюбленного Анастасии Макеевой, выиграла суд по алиментам. Об этом женщина сообщила на своей странице в Instagram.

"На данном этапе, пройдя три заседания, на четвертом мы выиграли дело! Решение вступило в силу!" — пишет Светлана.

Малькова считает, что фраза "выбивать алименты на детей" звучит унизительно. Она недоумевает, почему после развода оставшаяся на руках с ребенком мама должна тратиться на услуги адвокатов, ведь "в рождении" детей участвуют двое.
Тем не менее Малькова призналась, что не раз задумывалась о том, чтобы перестать судиться за алименты. Однако не стала этого делать, так как понимает, что "деньги пойдут на образование детей, а не на черную икру, или маникюр и педикюр экс-жены".

"Невыплаченные алименты — это всегда недополученный ребенком ресурс", — убеждена Светлана Малькова.

Однако отметила, что от денег на старшего сына Андрея она все же отказалась. Мальчик живет с отцом.
Отношения Анастасии Макеевой и предпринимателя Романа Малькова вызвали большой резонанс в Сети, потому что предложение актрисе бизнесмен сделал, когда еще был женат. Официально Мальковы развелись 12 апреля.
Светлана утверждала, что Роман не помогает своим детям, которые живут вместе с ней в Словении. Также экс-супруга Малькова подала на Макееву заявление в прокуратуру. Она уверяет, что актриса ее "преследует" и наносит вред репутации.
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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