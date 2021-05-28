https://ria.ru/20210528/lonbass-1734600534.html

Генсек ОБСЕ прибыла на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе

Генсек ОБСЕ прибыла на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе - РИА Новости, 28.05.2021

Генсек ОБСЕ прибыла на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид прибыла в пятницу на подконтрольную Киеву территорию Донецкой области, сообщила в пятницу пресс-служба областной... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:01

2021-05-28T15:01

2021-05-28T15:01

эмине джапарова

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

хельга шмид

оон

украина

в мире

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КИЕВ, 28 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид прибыла в пятницу на подконтрольную Киеву территорию Донецкой области, сообщила в пятницу пресс-служба областной государственной администрации.Генсек ОБСЕ находится с визитом на Украине, где проводит встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками."Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова прибыли в Донецкую область с двухдневным рабочим визитом", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в рамках визита Шмидт и Джапарова посетят КПВВ "Новотроицкое", региональный офис ОБСЕ в Донецкой области и встретятся с председателем Донецкой областной госадминистрации, руководителем областной военно-гражданской администрации Павлом Кириленко. В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210527/minsk-1734413740.html

https://ria.ru/20210527/ukraina-1734481152.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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эмине джапарова, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, хельга шмид, оон, украина, в мире