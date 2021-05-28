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Генсек ОБСЕ прибыла на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе
Генсек ОБСЕ прибыла на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе - РИА Новости, 28.05.2021
Генсек ОБСЕ прибыла на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид прибыла в пятницу на подконтрольную Киеву территорию Донецкой области, сообщила в пятницу пресс-служба областной... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:01
2021-05-28T15:01
эмине джапарова
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
хельга шмид
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 28 мая –&nbsp; РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид прибыла в&nbsp;пятницу на подконтрольную Киеву территорию Донецкой области, сообщила в пятницу пресс-служба областной государственной администрации.Генсек ОБСЕ находится с визитом на Украине, где проводит встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками."Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова прибыли в Донецкую область с двухдневным рабочим визитом", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в рамках визита Шмидт и Джапарова посетят КПВВ "Новотроицкое", региональный офис ОБСЕ в Донецкой области и встретятся с председателем Донецкой областной госадминистрации, руководителем областной военно-гражданской администрации Павлом Кириленко.&nbsp;В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.&nbsp;Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210527/minsk-1734413740.html
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эмине джапарова, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, хельга шмид, оон, украина, в мире

Генсек ОБСЕ прибыла на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе

15:01 28.05.2021
 
© AP Photo / Ronald ZakХельга Шмид
Хельга Шмид - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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КИЕВ, 28 мая –  РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид прибыла в пятницу на подконтрольную Киеву территорию Донецкой области, сообщила в пятницу пресс-служба областной государственной администрации.
Генсек ОБСЕ находится с визитом на Украине, где проводит встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками.
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"Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова прибыли в Донецкую область с двухдневным рабочим визитом", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в рамках визита Шмидт и Джапарова посетят КПВВ "Новотроицкое", региональный офис ОБСЕ в Донецкой области и встретятся с председателем Донецкой областной госадминистрации, руководителем областной военно-гражданской администрации Павлом Кириленко.
 В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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