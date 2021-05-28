https://ria.ru/20210528/krym-1734636335.html

В Крым поступила вакцина "КовиВак"

В Крым поступила вакцина "КовиВак" - РИА Новости, 28.05.2021

В Крым поступила вакцина "КовиВак"

Более трех тысяч доз вакцины "КовиВак" поступило в Крым, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T17:24

2021-05-28T17:24

2021-05-28T17:24

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здоровье - общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Более трех тысяч доз вакцины "КовиВак" поступило в Крым, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко."В Крым поступило 3 120 доз вакцины "КовиВак", что позволит привить данным препаратом 1 560 человек, поскольку данная вакцина вводится два раза с интервалом в 14 дней", - написал Остапенко в Facebook.Разработчиком вакцины "КовиВак" является Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Жителям Крыма доступны для вакцинации три препарата от коронавируса – "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Первый этап вакцинации в Крыму прошли более 224 тысяч человек, из них второй компонент вакцины получили более 166 тысяч жителей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kovivak-1731961778.html

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2021

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вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, общество