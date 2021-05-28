Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210528/krym-1734636335.html
В Крым поступила вакцина "КовиВак"
В Крым поступила вакцина "КовиВак" - РИА Новости, 28.05.2021
В Крым поступила вакцина "КовиВак"
Более трех тысяч доз вакцины "КовиВак" поступило в Крым, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:24
2021-05-28T17:24
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734544431_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_7f214ebdc9a7815d4c51e479600e2bce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Более трех тысяч доз вакцины "КовиВак" поступило в Крым, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко."В Крым поступило 3 120 доз вакцины "КовиВак", что позволит привить данным препаратом 1 560 человек, поскольку данная вакцина вводится два раза с интервалом в 14 дней", - написал Остапенко в Facebook.Разработчиком вакцины "КовиВак" является Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Жителям Крыма доступны для вакцинации три препарата от коронавируса – "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Первый этап вакцинации в Крыму прошли более 224 тысяч человек, из них второй компонент вакцины получили более 166 тысяч жителей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kovivak-1731961778.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734544431_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85c4432e2e94516abecfb789587387f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, общество

В Крым поступила вакцина "КовиВак"

17:24 28.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация препаратом "КовиВак" в городской поликлинике №7 в Новосибирске
Вакцинация препаратом КовиВак в городской поликлинике №7 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Более трех тысяч доз вакцины "КовиВак" поступило в Крым, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.
"В Крым поступило 3 120 доз вакцины "КовиВак", что позволит привить данным препаратом 1 560 человек, поскольку данная вакцина вводится два раза с интервалом в 14 дней", - написал Остапенко в Facebook.
Разработчиком вакцины "КовиВак" является Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Жителям Крыма доступны для вакцинации три препарата от коронавируса – "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Первый этап вакцинации в Крыму прошли более 224 тысяч человек, из них второй компонент вакцины получили более 166 тысяч жителей.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 14:55В России
Данные об эффективности вакцины "КовиВак" могут появиться уже летом
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
Лента новостейМолния