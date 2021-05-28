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В Крым поступила вакцина "КовиВак"
В Крым поступила вакцина "КовиВак" - РИА Новости, 28.05.2021
В Крым поступила вакцина "КовиВак"
Более трех тысяч доз вакцины "КовиВак" поступило в Крым, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:24
2021-05-28T17:24
2021-05-28T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Более трех тысяч доз вакцины "КовиВак" поступило в Крым, сообщил министр здравоохранения региона Александр Остапенко."В Крым поступило 3 120 доз вакцины "КовиВак", что позволит привить данным препаратом 1 560 человек, поскольку данная вакцина вводится два раза с интервалом в 14 дней", - написал Остапенко в Facebook.Разработчиком вакцины "КовиВак" является Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Жителям Крыма доступны для вакцинации три препарата от коронавируса – "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".Первый этап вакцинации в Крыму прошли более 224 тысяч человек, из них второй компонент вакцины получили более 166 тысяч жителей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kovivak-1731961778.html
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