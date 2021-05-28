https://ria.ru/20210528/kreml-1734566267.html

Кремль опроверг заявления о причастности России к посадке борта Ryanair

Кремль опроверг заявления о причастности России к посадке борта Ryanair - РИА Новости, 28.05.2021

Кремль опроверг заявления о причастности России к посадке борта Ryanair

Намерение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) расследовать ситуацию с приземлением рейса Ryanair в Минске можно приветствовать, заявил... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:33

2021-05-28T12:33

2021-05-28T12:46

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

дмитрий песков

белоруссия

в мире

ryanair

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Намерение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) расследовать ситуацию с приземлением рейса Ryanair в Минске можно приветствовать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дело в том, что, поймите, Российская Федерация... ни российские авиационные власти, ни российские службы, ведомства - они не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair. Не имеют никакого отношения, но тем не менее эта ситуация возникла, есть определенные разногласия, есть намерения ИКАО разобраться тщательно, что, наверное, можно приветствовать, с этой ситуацией", - сказал Песков журналистам.В четверг ИКАО сообщила, что начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может. Накануне департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210528/samolet-1734541323.html

https://ria.ru/20210527/pismo-1734511050.html

https://ria.ru/20210527/stoltenberg-1734505291.html

россия

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, дмитрий песков, белоруссия, в мире, ryanair